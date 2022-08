UDAP ratificó el paro docente del miércoles: "seguramente el plan de lucha va a continuar"

lunes, 8 de agosto de 2022 08:03

Este fin de semana UDAP anunció que adhiere a la medida de fuerza de CTERA para esta semana con el fin de mejorar los salarios del sector especialmente para los jubilados en todo el país. Luis Lucero, secretario general del sindicato, indicó que "éste es un reclamo que venimos realizando hace un largo tiempo" a nivel nacional y por eso se hará ahora efectivo.

De esta manera, el sindicalista ratificó que el miércoles próximo no habrá asistencia a los lugares de trabajo y será por 24 horas pero con posibilidad de que se de continuidad con otras medidas de fuerza a futuro.

"Pretendemos que Sergio Massa permita otorgar un aumento que permita generar equilibrio. Es un incremento de emergencia urgente con el fin de paliar la situación de los compañeros", señaló Lucero en Estación Claridad. Luego indicó que "muchos se encuentran en situación muy delicada y eso llevó a realizar varias gestiones de trabajo" para alcanzar una recomposición salarial que fue negativa.

El 19 de octubre del 2022 se anunció un incremento a cuenta del 2022 que superó al 11% pero con el índice inflacionario que tiene el país, eso quedó muy perdido en el salario. "Seguramente el plan de lucha va a continuar en función de la necesidad. Estamos hablando de un 30% que debe aportar economía para alcanzar el salario a la inflación", señaló.

"Cuando no hay otra manera, no somos escuchados. No sabe la cantidad de reclamos que venimos haciendo hasta en Anses. La problemática que se viene dando dentro de un país donde la inflación es un mecanismo que se ha hecho constante, los salarios vienen afectando a los trabajadores con salarios más bajos", apuntó.

Finalmente ratificó que el paro es por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el 10 de agosto con 2 actividades que se van a desarrollar en Capital Federal y Chubut.