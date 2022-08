Los casos de conflictos entre alumnos y docentes casi llegan al 10% en San Juan

jueves, 18 de agosto de 2022 09:44

Tras las restricciones de la pandemia, en las escuelas sanjuaninas se prepararon para los posibles casos de conflicto que podían registrarse entre pares y otros miembros de la comunidad ligados a la convivencia en sí. En lo que va del año se registraron situaciones que demandaron la intervención de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios y algunos casos fueron notificados a la justicia.

"Se han registrado casos de presunta violencia o conflicto entre alumnos y adultos. De acuerdo a la complejidad, tras una firma de convenio con la Justicia el año pasado, debemos notificar este tipo de situaciones y se llega a una denuncia en ANIVI, para menores o UFI CAVIG para mayores de edad, con el seguimiento correspondiente. Hay protocolos y un marco normativo que nos permite actuar. El equipo técnico realiza entrevistas individuales con los estudiantes y con los docentes involucrados; con los papás también. Se trata de trabajar con la comunidad", señaló en radio Estación Claridad, Gemma Martínez, coordinadora de situaciones de complejidad de la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

Mientras se aborda la situación, destacó que en el ministerio de Educación se realiza un procedimiento con un expediente hacia el docente o adulto involucrado, "con el material de las entrevistas técnicas y se realiza un informe que lo evalúa la ministra de Educación y asesoría letrada", dijo.

En ese marco, "si el adulto está a cargo de estudiantes, se sugiere que no esté frente al grupo hasta determinar si la situación denunciada es real o no, de acuerdo a lo que determine la justicia y según la investigación que lleve adelante el ministerio. En ocasiones, se pide la evaluación a Junta Médica sobre su apto de salud general y psicológico. No es un proceso fácil sino que se transitan varias instancias".

Destacó, además, que se rigen por la Ley de Estatuto Docente que puede establecer faltas leves o graves, de acuerdo al caso. Y en la estadística, "tenemos un promedio de 9% de casos de conflictos entre adultos y estudiantes. Es bastante bajo pero igualmente preocupante y sabíamos que el escenario este año sería complejo por la postpandemia. Los casos de violencia entre pares son los que más han aumentado. Desde principios de año, estamos trabajando fuertemente en capacitaciones para que estas situaciones socioemocionales o de violencia se expongan en la escuela o ante la policía, a CAVIG, a ANIVI o al 102. Esto requiere de un fuerte compromiso de todos", manifestó.