Hora extendida en algunas escuelas de San Juan: comienzan a aplicarla y buscarán que sea "dinámica"

sábado, 23 de julio de 2022 09:01

Este lunes los alumnos regresan a las aulas en San Juan pero esta vez muchos de ellos lo harán bajo un nuevo esquema de estudio. El ministerio de Educación comenzará a aplicar en 24 escuelas la jornada extendida para los chicos de Primaria y con ésta ya se trabaja para que esto sea dinámico tanto para el alumno como el docente.

“Las escuelas elegidas son de turno único. En temporada de invierno ellos cursan en turno tarde y en temporada de verano, asisten en turno mañana. La Ministra de Educación ya se ha reunido con los directivos que van a estar a cargo”, explicó Cecilia González, la directora de Educación Primaria, a Diario La Provincia SJ.

Para ello “se van a manejar dos ejes primordiales que son matemática, lengua y las prácticas del lenguaje". "La idea es que está extensión horaria sea atractiva, que se plantee de lo más dinámica, tanto para el niño y como para el docente”, afirmó.

Esta primera etapa no es una prueba piloto sino que desde el Ministerio de Educación se toma como “un proceso y tiene que tener continuidad". "Una vez que empiece, continúan con la misma dinámica las demás escuelas. No es una prueba, de que, si no funciona, se desecha”, aclaró subrayando: “todo se va a implementar con la Secretaria de Educación y el equipo técnico pedagógico, para ver de qué manera se incorpora esa hora”.

Aunque esta hora extendida se piensa que fue creada debido a la pandemia, esto no es así, ya que se encuentra por ley, desde antes del 2020 “Esto no surge debido al confinamiento provocado por el COVID 19, la ley 26.206 que es la Ley Nacional de Educación, establece que la escuela primaria tiene que tener jornada completa o prolongación horaria” explicó.

Uno de los puntos positivos de esta extensión horaria, es el reconocimiento que adquiere el docente. “Esta hora de más, requiere un pago extra. El pago de esa hora va incidir en el Básico y en el radio. Para los que trabajamos en la docencia es muy importante”, sentenció.

Cecilia González finalizó explicando que “la prolongación horaria va servir para profundizar saberes o recuperar contenidos, que, en época de pandemia, se vieron debilitados”.