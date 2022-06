"Volveremos a las aulas y ya no seremos los mismos": la emotiva carta de un docente sanjuanino

miércoles, 8 de junio de 2022 20:18

Después de siete días de movilizaciones y manifestaciones, docentes autoconvocados sanjuaninos analizaron el aumento salarial anunciado por el Gobernador y resolvieron volver a las aulas este jueves 9 de junio.

Tras una jornada agitada de marchas y análisis, levantaron la medida de fuerza que buscaba una recomposición salarial en medio de un difícil contexto inflacionario. Además, anunciaron que continuarán en busca del tratamiento de varios puntos expuestos en diferentes petitorios.

En este contexto, el maestro José Dávila compartió una profunda carta de reflexión a cerca de lo vivido en las marchas y jornadas de manifestación docente, que se replicó en redes sociales.

La carta

Las calles retomarán su ritmo cotidiano, pero ya no serán las mismas.

Guardarán en el silencio respetuoso de la memoria, los pedidos, los cánticos, los aplausos, los gritos profundos por un salario digno.

Los árboles del centro cívico, que fueron la sombra deseada y el resguardo nocturno, serán eternos testigos de estos días.

La ciudad retomará su ritmo cotidiano, pero ya no será la misma. La provincia, no será la misma.

Porque en cada paso recorrido envuelto en la celeste y blanca, en los carteles de los edificios, en los aplausos de unas manos jubiladas que se agitaban desde un balcón... allí quedará la memoria de estos días.

La lucha no fue en vano, nos despertó como docentes y ciudadanos, nos unió como docentes y ciudadanos.

Porque en estos días las estrofas de nuestro Himno fueron entonadas muchas veces y todas esas veces sentimos latir nuestro corazón más fuerte. Porque nos volvimos a sentir orgullosos de quiénes somos y de la profesión que tenemos.

Porque nos dimos cuenta que vale la pena luchar juntos.

Porque lo logrado fue el resultado de eso, no de un gremio ni de un gobierno.

Las calles retomarán su ritmo cotidiano.. nosotros volveremos a las aulas y ya no seremos los mismos.

Hicimos historia en San Juan.