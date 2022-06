Nueva jornada de protesta: el ánimo de los docentes autoconvocados sanjuaninos ante la reunión por revisión salarial

miércoles, 8 de junio de 2022 09:14

Este mediodía comenzará un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo por la recomposición salarial docente en San Juan. En las afueras del Centro Cívico, nuevamente los docentes autoconvocados estarán manifestándose y manteniendo vigilia por lo que se defina en base a su rechazo a la propuesta entregada por Gobierno. En la séptima jornada de reclamo, la lucha se mantiene firme y muchas escuelas no tienen actividad.

José Moyano, docente autoconvocado y delegado departamental, destacó en radio Estación Claridad que "lo que la docencia sanjuanina no quiere es el pago en cuotas; quiere un único pago y revisar el acuerdo en agosto o septiembre. Hemos calculado y revisado cifra por cifra para dar una devolución razonable. El lunes, cuando recibimos en la noche la propuesta del gobierno por parte de nuestros representantes, lo que más molestó fue lo de las dos cuotas. Es muy difícil que podamos volver a las aulas si el gobierno sigue manteniendo las cuotas. Lo veo en el ánimo de los colegas".

"Hay una disposición de tener el aumento ahora. Son muchos días y estamos todos cansados pero la docencia sanjuanina no va a aflojar; continúa de pie. Ayer hubo una baja en el número de manifestantes pero se debe a que estamos muy cansados. Pero hoy vamos a estar todo y vamos a continuar hasta que el Gobierno nos de en una sola cuota el porcentaje. Sobre el porcentaje no hay diferencias ya que eso está acordado; donde discrepamos es en los tramos", detalló el docente de nivel Medio.

Destacó, sobre la organización docente, que han elegido alrededor de 19 delegados para los departamentos y bajan las propuestas a las bases y los delegados de las escuelas. "Así se toman las decisiones; opinamos todos. Somos 22.000 docentes y consideramos que hasta que no haya solución, seguiremos con las medidas. Si hasta las 18 hs. no hay respuesta, renovaríamos el paro. Queremos volver a las aulas porque no estamos preparados para estar en la calle; queremos estar en un aula con nuestros alumnos para enseñar. Pero ahora defendemos tener un salario digno", señaló.