Mesa de Diálogo con docentes autoconvocados: propusieron pagar 20% en junio y 20% en agosto

martes, 7 de junio de 2022 00:22

Fue una jornada ardua, de más de 5 horas de propuesta y contrapropuesta. Este lunes, los autoconvocados se sentaron a dialogar con las ministras de Hacienda y Educación más los gremios que representan al sector. La Mesa de Diálogo comenzó a las 18 horas y terminó pasada las 23.30 horas.

Tras el encuentro, Roberto Rosas de UDA explicó que los gremios paritarios ratificaron los pedidos que se firmaron en el acuerdo salarial del sábado en la madrugada y se escucharon nuevas propuestas. "Teníamos mucha expectativa. En principio se podría avanzar a un 20% en junio y a un 20% en agosto. La revisión del decreto 155 está confirmada porque vamos a continuar trabajando y tratar de revisar todo el decreto con una fecha término del 31 de julio. Los cargos que no puedan ser liquidados en junio serán liquidados en julio pero todo retroactivo a junio", explicó Rosas al salir del encuentro.

"Los autoconvocados tuvieron el tiempo para poder expresarse. Lamentablemente sabemos que San Juan no tiene uno de los mejores salarios del país pero siempre el gobierno fue sensible para pagar en tiempo y forma con recursos que le permitiera no salir del equilibrio fiscal", agregó.

"Somos muy respetuosos de los colegas que reclaman. Vamos a tratar de encontrar el consenso necesario en esta nueva propuesta. Pero es importante que haya razonabilidad y margen de tiempo para que cada uno analice cómo impacta esta suba salarial", apuntó.

Además sigue vigente la reunión en la primera quincena de septiembre para ver cómo ha sido la inflación y si es necesario una nueva revisión salarial.