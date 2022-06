En pleno debate de una propuesta, docentes autoconvocados van al paro y se movilizan

martes, 7 de junio de 2022 07:18

En la madrugada de este martes, se conocieron los puntos de una propuesta ampliada en la redefinición del salario docente, tras una intensa negociación en una Mesa de Diálogo oficial y luego, la decisión de los docentes autoconvocados de continuar con medidas de fuerza en esta jornada.

En votación, quienes estaban en el frente del Centro Cívico votaron por no dar clases este miércoles y concentrarse nuevamente en esta jornada en el edificio que concentra ministerios del Gobierno, a las 9 hs. En tanto, desde las 6 de la mañana iniciaron las comunicaciones a los padres sobre qué docentes se adherirán y quiénes no en todos los niveles y modalidades. Ya sea por WhatsApp o plataformas institucionales de las escuelas se hace el envío de información. Sin embargo, debido a que las medidas se votaron en la madrugada, muchos padres aún no tenían certezas sobre qué pasaría en el turno Mañana, sobre todo.

En tanto, en un comunicado oficial, se destacó que la Mesa de diálogo docente abordó:

- Acortamiento de los tramos establecidos en el acuerdo paritario.

- Mejoramiento de los radios 4,5,6 y 7.

- Continuar la revisión integral del decreto 155/2011, estableciéndose un plazo para ello y retroactivo al mes de junio.

- Por su parte, el Gobierno se compromete a no descontar ni aplicar sanciones por los días 2, 3 y 6 de junio no trabajados, si se retoma el normal dictado de clases a partir del martes 7 de junio.

"En el marco del diálogo, los docentes autoconvocados consultarán con sus colegas representados lo conversado con gremios y Gobierno. Los representantes de los autoconvocados se comprometen a brindar una respuesta el día miércoles 8 a las 12hs. Una vez recibida la propuesta, la misma será analizada y se brindará la respuesta pertinente", señalaron.