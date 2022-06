Docentes sanjuaninos autoconvocados analizan en asambleas los detalles de la nueva propuesta

martes, 7 de junio de 2022 10:26

Tras la reunión en la Mesa de Diálogo entre autoridades ministeriales, gremios y un grupo de docentes autoconvocados, en esta jornada se lleva adelante un nuevo paro en los distintos niveles y modalidades. Entre las condiciones que se habían analizado hasta esta madrugada estaba el pedido de volver a las aulas desde hoy.

Al respecto, Mariela Castillo, una de las voceras de los docentes autoconvocados, dijo en radio AM 1020 que "para nosotros fue un día largo, tenso y terminamos muy tarde; no queríamos cometer errores ya que somos personas y no pertenecemos a los gremios. Si hubo errores, los iremos arreglando en la lucha por un salario docente digno. No queremos perjudicar a nadie y que todos estemos bien. Tres representantes, por votación, subimos a participar en la Mesa de Diálogo pero quien decide son las bases. Sólo transmitimos la propuesta de gobierno".

Agregó que este miércoles, "más tranquilos y con la cabeza más fría, en asamblea vamos a dialogar, trabajar en la propuesta y tomaremos decisiones. Estamos trabajando mucho en ello y en organizarnos para no perjudicar a nadie y que no se diga lo que no corresponde. Queremos darle la voz a quien quiera opinar".

Sobre la negociación, marcó que "hemos escuchado y nos hemos expresado sobre lo que reclamamos. Luchamos hasta el final y transmitimos lo que se trató a las bases. Habrá tiempo para que se saquen dudas, se analicen medidas y la devolución que se hará ".