Ministra de Educación: "vamos a seguir modificando los cargos del decreto 155"

lunes, 6 de junio de 2022 09:12

La ministra de Educación, Cecilia Trincado Moncho, confirmó que desde la cartera educativa se trabajará para modificar los cargos contemplados en el decreto 155 para que de esa manera mejore también los salarios.

"Se tomó el maestro de grado porque es el cargo testigo. Lo vamos a seguir trabajando y ya hemos puesto fecha para eso. Vamos a seguir modificando cargos", aseguró Trincado en radio Colón.

La responsable de la cartera educativa planteó que se trabajará en modificar el decreto 155 que cambiará "sustancialmente", además del valor índice. Actualmente se tocaron 57 cargos pero se seguirá cambiando el resto. "Tocamos primeros estos porque un celador de internado que tiene 48 horas cobraba 40 mil pesos. Ésta es una primera etapa de ese trabajo. vamos a seguir trabajando en otros cargos hasta tocar todos los del decreto que son tan viejos", apuntó subrayando que "parte de las modificaciones propuestas tienen que ver con la comprensión del reclamo y sectores que desde el 2011 estaban altamente desfavorecidos".

Por otro lado aclaró que las discusión, las reuniones para definir salarios, son por ley con los docentes representados en los sindicatos constituidos, "lo que no significa que no se entienda las características del reclamo". "No podemos ser irresponsables desde el gobierno. Todos quisiéramos que los docentes ganen el triple pero es importante que se sepa que hay que pagar el salario", apuntó.

Vale destacar que los paros de los docentes autoconvocados del 26 y 27 de mayo no se descontaron ni se aplicaron sanciones. "Los días 2 y 3 dijimos que se iba a evaluar oportunamente y tiene que ver con la conducta de hoy. El que falte hoy será tomado el 2 y 3 para ser descontado", subrayó pidiendo "la prudencia y responsabilidad de los docentes".