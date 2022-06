Los docentes volvieron a reclamar por las calles pese al descuento del día

lunes, 6 de junio de 2022 11:49

Este lunes, los docentes sanjuaninos volvieron a marchar por las calles en lo que se convirtió en la quinta manifestación que hacen de este tipo en las últimas 2 semanas. Los educadores marcharon para pedir una recomposición salarial acorde a la inflación. Esta vez rechazaron el acuerdo paritaria alcanzado entre el Gobierno y los gremios el sábado en la madrugada pasado.

Con carteles en los que se leían "Sueldo digno" y "Prohibido rendirse", los maestros se cubrieron con banderas celestes y blancas y caminaron por las calles levantando en alto el reclamo. Luego en la puerta del Centro Cívico destacaron que no importa lo que se tenga que perder, lo importante es el reclamo unido por la mejora salarial.

Este lunes, docentes sanjuaninos marcharon por las calles del centro pic.twitter.com/TwOrqcWEOq — DiarioLaProvinciaSJ (@laprovinciasj) June 6, 2022

Las palabras fueron en función de que este lunes la ministra de Educación, Cecilia Trincado Moncho, aseguró que los docentes que hoy falten, tendrán el descuento del día en las planillas y se les sumará el de los días 2 y 3 de junio pasado que también se ausentaron de las aulas.

"Los días 2 y 3 dijimos que se iba a evaluar oportunamente y tiene que ver con la conducta de hoy. El que falte hoy será tomado el 2 y 3 para ser descontado", subrayó pidiendo "la prudencia y responsabilidad de los docentes".

Además aclaró que las discusiones salariales, las reuniones para definir la mejora en los sueldos, son por ley con los docentes representados en los sindicatos constituidos, "lo que no significa que no se entienda las características del reclamo". "No podemos ser irresponsables desde el gobierno. Todos quisiéramos que los docentes ganen el triple pero es importante que se sepa que hay que pagar el salario", apuntó.