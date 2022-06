Docentes autoconvocados van a paro el lunes y Gobierno descontará el día

domingo, 5 de junio de 2022 21:42

Después de una jornada intensa con debates entre los docentes de las diferentes escuelas, este lunes los autoconvocados confirmaron que irán a paro y movilización. Desde Gobierno habían advertido que de concretar tal medida, la jornada de ausente irá a descuento y pese a eso, decidieron concretar la medida de fuerza pidiendo una mejor recomposición salarial.

Durante todo este domingo, los grupos de whatsapp de los establecimientos educativos públicos y privados fueron centro de los debates sobre las medidas a tomar para este lunes. Para ello se plantearon 4 alternativas: la primera, paro por 24 horas; la segunda, paro de media jornada; la tercera, quite de colaboración; y la cuarta, presentación de petitorio formal.

Tras elegir cada escuela y colegio a sus delegados, estos se unieron y trasladaron las decisiones de los docentes que representan. Así se estableció paro por 24 horas con movilización al Centro Cívico para este lunes, sabiendo que al "no conformar una entidad gremial, la autoridad ministerial puede proceder al descuento de los días de paro y tomar medidas administrativas de sanción".

Pese a todo se concentrarán este lunes a las 10 de la mañana con banderas, carteles y todo lo que permita expresar el pedido de mejora para el sector.

"Día trabajado, día pagado"

La ministra de Hacienda, Marisa López afirmó este sábado en la madrugada, tras el acuerdo firmado con los gremios docentes, que "a partir del lunes, día trabajado, día pagado".

La funcionaria había indicado que "es una propuesta que supera a las pretensiones de algunos sectores". Luego se refirió a la propuesta de los autoconvoados y dijo que entendieron "que las propuestas no eran responsables" y destacó que "el gobernador no solo gobierna para los empleados públicos sino para todos los sanjuaninos". Luego subrayó que se busca "garantizar el servicio educativo".

Finalmente aclaró que el 26 y 27 de mayo no serán descontados los días de paro pero el 2 y 3 sí "serán considerados". "Los gremios nos pidieron que 26 y 27 no sean mandados a descuentos y no haya sanciones. Respecto a ayer y hoy van a ser considerados", finalizó advirtiendo que el lunes todos los docentes deben volver a las aulas.