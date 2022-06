Ministra de Hacienda tras el acuerdo salarial: "desde el lunes, día trabajado, día pagado"

sábado, 4 de junio de 2022 02:35

Contundente. Así se expresó la ministra de Hacienda, Marisa López tras el acuerdo firmado con los gremios docentes en la madrugada de este sábado. "A partir del lunes, día trabajado, día pagado", aseguró la funcionaria ante la posibilidad de que el sector docente continúe de paro movilizados por el sector de Autoconvocados.

"Fue una larga tarde y noche, un arduo debate. Las pretensiones del sector sindical traían muchas expectativas, traían sus mandatos de las reuniones que habían hecho. Con esta propuesta que hemos llegado fue el máximo esfuerzo que alcanzamos", explicó la funcionaria alrededor de las 2 de la mañana cuando terminó la reunión paritaria.

Luego agregó: "creo que es una propuesta que supera a las pretensiones de algunos sectores, en algunos temas. En otros entendimos que las propuestas no eran responsables y tenemos que tener en cuenta que el gobernador no solo gobierna para los empleados públicos sino para todos los sanjuaninos. Tenemos que garantizar el servicio educativo. Sabemos que los salarios están despreciados por la inflación pero esto amortigua el impacto y es nuestro máximo esfuerzo".

Por otro lado destacó que "este acuerdo es ampliamente superador de lo que pensábamos y a partir del lunes día trabajado, día pagado". "Debemos garantizar el servicio educativo, cuando uno no cumple el trabajo es un perjuicio", apuntó.

Finalmente aclaró que el 26 y 27 de mayo no serán descontados los días de paro pero el 2 y 3 sí "serán considerados". "Los gremios nos pidieron que 26 y 27 no sean mandados a descuentos y no haya sanciones. Respecto a ayer y hoy van a ser considerados", finalizó advirtiendo que el lunes todos los docentes deben volver a las aulas.