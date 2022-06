Especialización en Criminología: pondrán el foco en fortalecer las prácticas de los participantes

sábado, 25 de junio de 2022 22:14

Este año se retomará la Especialización en Criminología en la Universidad Nacional de San Juan, comenzarán el dictado en agosto y contarán con la presencia de reconocidos docentes que llegarán de la UBA (Universidad de Buenos Aires). La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEAU) acreditó la carrera.

Las inscripciones están abiertas y cerrarán el próximo 30 de junio. Comenzaron a recibir gran demanda y las expectativas son muy buenas. Además, remarcaron que el cursado será bimodal, presencial en la Facultad de Ciencias Sociales y virtual, a través de Campus de la UNSJ. Así lo confirmó la coordinadora de la carrera, Sonia Torti, quien además sostuvo la importancia de esta especialización para los profesionales.

"En esta cohorte se dará prioridad a quienes estén trabajando en instituciones de control. La idea es fortalecer las prácticas para que todos aquellos que se inscriban puedan repensar sus prácticas y reflexionar sobre sus intervenciones con los sujetos", subrayó Sonia Torti a Diario La Provincia SJ.

Respecto a los costos, serán 10 cuotas mensuales que tendrá un valor de $4.500 cada una. “Vendrán docentes de la UBA, entre ellos: Alcira Daroqui, Ana Laura López y Carlos Motto. Ellos son del grupo de estudio del Sistema Penal y Derechos Humanos Gino Germani”, describió.

La carrera tiene una duración de dos años y tiene un espacio de práctica. Además, la profesional destacó que este año se pondrá foco en las prácticas profesionales supervisadas. El objetivo es que puedan reflexionar sobre problematizar el sistema punitivo en expansión que tiene la provincia y en general en el mundo como una forma de gobernar a la pobreza.

"Analizar de una manera crítica el viraje que hubo entre lo que era política criminal y lo que ahora se llama política de seguridad. Poder analizar la política de encarcelamiento masiva que hay, el aumento exponencial de los índices de encarcelamiento”, destacó. Y agregó: “que se problematice el aumento del encarcelamiento de mujeres asociadas con el narcotráfico y narcomenudeo, de todas estas cuestiones que están señalando como en San Juan se expande el sistema punitivo”, detalló la coordinadora.

Estos serán algunos de los puntos que se tratarán en esta carrera. “La idea es contar con un fuerte contendido teórico para que puedan fundar sus prácticas contextualizarlas y puedan comprender quien es ese sujeto”, sostuvo.

Esta carrera despertó gran interés en el público, están definiendo el cupo, pero la docente remarcó que, en caso de superar la cantidad de alumnos, abrirán otra cohorte para los que queden afuera.

Sobre la metodología de estudio la profesional remarcó que el cursado tendrá 11 módulos obligatorios. También, contará con 7 electivos, de los cuales deberán elegir al menos 2. “Contarán con un espacio de prácticas profesionales supervisadas y talleres. El cursado es un módulo por mes y se cursa de manera bimodal, es decir un fin de semana presencial y un fin de semana virtual. Hay que cumplir con un trabajo en cada módulo y al finalizar la tesina que es un trabajo integrador”, indicó.

“La especialización se dictó en la provincia, en 3 cohortes, pero fue desde el año 2001 hasta el año 2009 aproximadamente. La directora anterior falleció en 2015 y no la volvimos a acreditar la carrera. Entonces como ella pidió específicamente que eso no se perdiera me puse a trabajar y presenté la acreditación de una nueva carrera", cerró la profesional.

Destinatarios: sociólogos, abogados, trabajadores sociales, comunicólogos, politólogos, psicólogos, licenciados en Seguridad.

Informes e inscripción: Secretaría de Posgrado de la FACSO: postgrado@unsj-cuim.edu.ar