Quejas e inquietudes: padres se expresaron ante presunto contenido inapropiado en una clase en Secundaria

Tras la exposición de padres de alumnos de segundo año de la Escuela Normal Superior Sarmiento sobre el presunto abordaje de un texto de contenido inapropiado en una clase de Teatro, este jueves se concretó una reunión en la institución. Es a una semana de ocurrido el hecho y las autoridades de Educación iban a compartir los detalles de lo investigado hasta el momento y de los abordajes a los alumnos.

Sobre ello, una madre habló en radio AM1020 acerca de lo que generó el caso. "no es sencillo el tema del abordaje de la educación sexual en las familias. Cada uno tiene sus tiempos para hacerlo y él (por el profesor) no los tuvo en cuenta. Les leyó todo el texto, a pesar que él dice lo contrario. Lo leyó completo. Pero a nosotros nos molestó la manera en la que se utilizaron las palabras porque, claramente, sabemos que se utilizan a menudo. Pero lo que eso encierra para mí es algo pornográfico. Mi hija no está acostumbrada a eso".

Destacó que hay malestar por lo que habría ocurrido en el aula. "Él (por el profesor) les dijo: "ahora les voy a leer un cuento de mi preferencia. Él lo sacó de su celular y lo leyó completo. Es más, antes los hizo formar grupos, para leer un cuento y el que mi hija sacó al azar se llamaba "Tetas". Es lo que me enteré ayer. O sea, ya hablamos de textos que no son para niños de 12 años. Ya hay otro antecedente que, para mi gusto, no son de una clase de teatro", agregó.

Los mensajes de WhatsApp que empezaron a circular entre los padres dispararon más detalles de lo que habría pasado en la clase, al charlar con sus hijos. En la reunión de este jueves, ambas partes (Educación y padres) iban a intercambiar posturas sobre el hecho que tuvo repercusión nacional y causó la reacción del autor que el profesor habría elegido para trabajar, Hernán Casciari.