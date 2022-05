Por salarios, los docentes autoconvocados marcharon por Centro Cívico y Casa de Gobierno

jueves, 26 de mayo de 2022 10:16

Tras un reclamo durante el desfile del 25 de Mayo y un bocinazo en la tarde noche del miércoles, un importante grupo de docentes autoconvocados se movilizó esta mañana por Centro Cívico y hacia Casa de Gobierno por un reclamo salarial.

En varias columnas, se congregaron pasadas la 9 de la mañana en la zona de avenida Libertador entre avenida España y calle Las Heras. Allí, con pancartas, banderas y aplausos, pidieron por una pronta actualización salarial y aseguraron no sentirse representados por los gremios UDAP, UDA y AMET.

De manera pacífica, se manifestaron en Centro Cívico para después, trasladarse hacia Casa de Gobierno. En declaraciones radiales, varios docentes señalaron que esperaban ser recibidos por autoridades.

En algunos casos, docentes no se presentaron en las escuelas a trabajar, haciendo o no uso de un artículo del que disponen que se llama "Particular". Entre los padres hubo confusión sobre la medida autoconvocada y consultaban si debían enviar a los chicos a clases.