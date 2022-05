Medidas docentes autoconvocadas: Educación destacó que se deben garantizar las clases este jueves

jueves, 26 de mayo de 2022 08:55

Tras la viralización de una medida de fuerza docente en San Juan, autoconvocada para este jueves, desde el Ministerio de Educación señalaron que la acción no es legal y que cada escuela debe garantizar el servicio educativo.

La secretaria de Educación, Ana Cristina Sánchez puntualizó en radio AM1020 que son los directivos quienes deben tomar decisiones al respecto y no se contempla que los alumnos no asistan esta jornada. "Los directivos deberán informar quiénes se adhirieron a la medida de fuerza autoconvocada; ellos son responsables. Además, tiene que resolver la continuidad de las clases en el aula ya sea designando frente a ella a un docente auxiliar, a un secretario/a que también es docente o a la vicedirectora. Por supuesto, también puede estar ella dando clases. Se deben arbitrar las medidas para que hoy se garantice el servicio educativo ya que no hay medida de fuerza legitimada legalmente. Ningún docente puede decir a su alumnos que no vayan a la escuela".

Expresó que no está avalada la actividad de "brazos caídos" en el aula por parte de los docentes ya que "el director no puede permitir esto. Si bien tenemos el derecho a manifestarnos, y esto está constitucionalmente contemplado, los estudiantes no son los rehenes de esta medida. Ellos no tienen la culpa ni responsables. Con esa actitud se falta a la ética docente ya que tengo derecho a manifestarme pero sin afectar a los colegas ni a los estudiantes. Puedo protestar en otro lado, no dentro del aula. Allí no deben ejercer la presión ni la protesta".

Sánchez señaló que los docentes que se adhieran al paro autoconvocado, que no tiene aval de los gremios UDAP, UDA y AMET, "tendrá consecuencias en lo salarial ya que el día no trabajado irá a descuento. Uno toma decisiones y debe hacerse cargo de las consecuencias. Cada uno es libre. Resalto que hoy es un día de clases normal".

Vale destacar que muchos docentes han solicitado esta jornada bajo el concepto de "Particular" que les permite ausentarse sin justificación como, por ejemplo, una carta médica.