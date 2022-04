Un día más de clase: San Juan analiza estrategias para trabajar con los alumnos

jueves, 7 de abril de 2022 08:25

En la víspera del encuentro del Consejo Federal de Educación, San Juan ya analiza cómo se puede trabajar en una hora más de clases, en virtud de la propuesta nacional para Primaria.

La secretaria de Educación, Ana Sánchez destacó en radio Colón que no hay tiempos urgentes para su implementación sino que debe primar la planificación. "Debemos tomarnos los tiempos para lograr la articulación de esta iniciativa, para hacer una lectura y análisis de la situación. Es muy complejo lo logístico y lo pedagógico. No se trata de sumar sólo una hora más para fortalecer aprendizajes de lectura, escritura y matemática sino que debemos generar actividades, proyectos y estrategias para que esto se pueda visibilizar y también evaluar si funciona o no".

Entre las opciones, detalló que "se pueden buscar proyectos como blogs para crear, producir y leer; ajedrez en la escuela para pensar matemáticamente. entre otros. Hay que ver qué formas se van a elegir como las más óptimas".

Remarcó que se mantendrá el diálogo con sindicatos docentes, supervisores, directores de áreas y directivos para lograr acuerdos institucionales para trabajar en función de espacios y tiempos.