Udap consideró que sumar una hora más de clases "es un tema complejo"

Este martes se conoció que desde el Ministerio de Educación de la Nación, se propondrá en el próximo Consejo Federal de Educación (CFE), que las escuelas primarias de todo el país tengan una hora más de clases, pasando la jornada de 4 a 5 horas, lo que significa 38 días más clases en el año.

En este caso, se aseguró que el proyecto demandaría una inversión de 18 mil millones de pesos para aportar el 80% del aumento del sueldo de los maestros. Al respecto, desde UDAP aseguraron que llevar a cabo la medida en la provincia "es un tema complejo" y que aún no se tiene un documento formal para analizarlo.

"No tenemos un documento oficial, hay que evaluar cuestiones que se plantean. Primero, se genera para que cada provincia acomode conforme pueda, es complejo, no es un tema tan sencillo (...) Esto traería aparejado cuestiones que hay que discutir. Las condiciones laborales se discuten en el ámbito de la paritaria porque se le está generando al docente un incremento horario, es decir su trabajo se ve alterado por una decisión política. Si lo van a pagar está bien, ahora hay que ver que no genere incompatibilidades", señaló Luis Lucero a Diario La Provincia SJ.

Y agregó: "En San Juan habría que hacer un análisis exhaustivo de cuál sería la metodología que se implementaría en el nivel para no generar incompatibilidades al docente, como primera medida, y después tenemos que discutir el tema del salario porque incrementar una hora implica un salario diferente".

En este caso, Lucero resaltó que la propuesta nacional amerita una evaluación para saber si el docente está dispuesto. "Es sorpresivo, estuvimos hoy con la Ministra hoy y no tuvimos ningún tipo de información", aseguró.

El ministro de la cartera educativa de Nación, Jaime Perczyk, señaló sobre el proyecto que "es una mejora muy importante para la escuela primaria. Sumar horas de clase es más conocimiento y mejor educación". Y aseguró que "los docentes percibirán "un aumento proporcional por la nueva jornada laboral".