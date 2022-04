Profesorados en San Juan: incorporarán en todas las carreras, contenidos ESI y de la Ley Micaela

viernes, 22 de abril de 2022 08:04

Todos los profesorados universitarios de la Facultad de Filosofía, de la Universidad Nacional de San Juan modificarán sus planes de estudio e irán incorporando contenidos de Educación Sexual Integral y de la Ley Micaela, además de material sobre salud mental. Así lo confirmó el vicedecano de dicha facultad, Marcelo Vasquez, quien explicó que el proceso será largo pero necesario.

"A partir de la realidad de los claustros nosotros creíamos que era fundamental que desde el Concejo Directivo se emitiera un mensaje político de incorporar en los planes de estudio la formación docente para que los profesores que se forman, y salen después a dar clases y forman a otros ciudadanos, estén capacitados no solo en ESI sino también en otros marcos legales de realidades en las aulas como discapacidad, salud mental e identidad de género", explicó el decano a Diario La Provincia SJ.

La medida es innovadora y cambiará la forma de enseñar ya que se tendrán aspectos de la realidad actual que hasta el momento no se tenían. Para ello el Concejo Directivo aprobó dicha medida y desde cada departamento de la Facultad de Filosofía comenzarán a trabajar en esta iniciativa.

Luego agregó: "son muchos marcos legales vigentes y que existen hace un tiempo pero que no se han incorporado de manera estructural. Nosotros hemos buscado ir a la estructura, a la base de los problemas y eso se logra modificando los planes de estudio. Estos son procesos muy largos, porque son meses de debate y discusión. Son procesos largos de actualización pero la idea es que a medida que se vayan actualizando los planes, se incorporen de manera transversal en todos los contenidos disciplinares que se puedan y con espacios específicos en la formación de todos los profesorados".

La idea es crear espacio específico en forma de cátedras que pueden estar como contenidos en la formación pedagógica. No se descarta que se incorpore la perspectiva de género en algunas cátedras disciplinares, que son realidades con las que se encuentra luego el docente en el aula. "En el aula nos encontramos con realidades de violencia y si no estamos capacitados con la Ley Micaela no sabremos cómo proceder. Además nos encontramos con chicos de salud mental y no sabemos cómo desarrollarnos en el aula", destacó.

El vicedecano explicó que estos temas están legislado pero faltaba la decisión política para hacer los cambios estructurales. Precisamente esa decisión la tomaron ahora y se crearon las herramientas legales para "los cambios profundos".

La resolución tiene 3 partes:

una agenda de participación en la Ley Micaela con la incorporación del tema violencia que es muy recurrente en la universidad. Es capacitar a los profesores de los claustros

se solicita a las Oficinas de Violencia por la Igualdad de Género de la Universidad, un protocolo, herramientas y mecanismos para saber cómo proceder ante casos de violencia

incorporación en los planes de estudio e instruir a los departamentos para que a medida que vayan generando los proyectos vayan incorporando los contenidos.

"La idea es capacitar a los claustros primero, luego a los alumnos a través de los planes de estudio y tener ante acontecimientos reales que se sucedan, manejar los protocolos de cómo actuar para todas las carreras", apuntó el vicedecano.

Ahora se armará una agenda con la Oficina de Violencia para hacer encuentros por departamentos de la Facultad de Filosofía. Actualmente son 10 departamentos y ahora los claustros deberán debatir para ir incorporando contenidos mínimos en sus materias.