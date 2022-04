Importante demanda de las carreras de oficio: Rivadavia esperaba 600 inscriptos y hubo 5 mil

sábado, 2 de abril de 2022 09:00

Cuando la Escuela de Oficios de Rivadavia se creó, sus mentores proyectaron una respuesta a la convocatoria de inscripciones de 600 personas. Sin embargo, la respuesta fue ampliamente superior y sorprendió a todos. Hasta esta semana que pasó, se registraron 5 mil sanjuaninos que se inscribieron para estudiar algún oficio que les permita alcanzar una rápida salida laboral.

La escuela de Rivadavia ofrece las carreras cortas de zapatería, bicicletería, albañilería, electricista, arreglo y mantenimiento de aires acondicionados, repostería y peluquería, entre otras. "Son 21 carreras de oficio y calculábamos sobre 30 alumnos por carrera. Por eso pensábamos entre 600 y 700 alumnos pero ya se han inscripto 5 mil", explicó el intendente Fabián Martín.

"Es una barbaridad, nos vimos sorprendidos y sobrepasados. Vamos a tratar de cubrir el cupo de mil alumnos, en un esfuerzo importante del municipio a partir de la respuesta de la gente", agregó.

Para poder alcanzar a cubrir toda la demanda, se trabajará por semestre. Para este primero, buscarán cubrir mil alumnos y para el segundo otros mil. "Esto nos demuestra que se necesitan escuela de oficios, que las personas aprendan un oficio rápidamente y que al termino de 6 meses o un año tengan una herramienta de salida laboral", expresó Martín.

Las distintas carreras cortas de oficios aún no han sido aprobadas por el ministerio de Educación y el municipio de Rivadavia se encuentra en pleno trámite para que puedan tener aval ministerial. "Lo iniciamos hace algunos meses y sabemos que hay que cumplir requisitos y trabajamos para eso. Sabemos que hay carreras de oficio que serán reconocidas y otras no. Pero no queríamos dejar pasar, realizar el curso. Todos tendrán certificación municipal", aclaró.

"Desde el municipio entendemos que la educación es la mejor manera para que un pueblo pueda progresar y dar inclusión, no hay mejor forma para dar igualdad. Por eso apoyamos con capacitaciones y clases de apoyo", finalizó.