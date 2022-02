Educación remarcó que los aportes a las cooperadoras escolares son voluntarios

miércoles, 23 de febrero de 2022 13:48

Desde esta semana, se viralizaron mensajes y afiches que desde diferentes escuelas públicas de San Juan se compartieron en los grupos de padres relacionadas al pago de un aporte monetario al momento de concretar la matriculación anual. Los reclamos se multiplicaron ya que los montos van de $300 a $1000 por alumno, bajo la presunta exigencia que si no se cumple, no hay inscripción. El ministerio de Educación insistió en que esos aportes, que son administrados por las cooperadoras, no son obligatorios.

"La cooperadora es una institución regulada y una herramienta muy valiosa. No está limitada solo a cobrar sino que ayuda mucho a la gestión de las escuelas primarias y secundarias. Sus integrantes gestionan y consiguen ayuda, desde pintura a cerraduras; hasta ayudan con los trabajos. Se trata de una demostración de la apertura de la escuela a la comunidad y todo aporte económico es voluntario", destacó en rueda de prensa la supervisora Mabel Cercós.

Marcó que, además, cada escuela puede tener sus mecanismos de pago del monto de cooperadora "pero no puede ser excluyente al momento de concretar un trámite como la inscripción".

Y destacó que los mensajes que los padres recibieron "tienen el aval de los equipos directivos y todo lo que reflejan es parte de los acuerdos institucionales de cada escuela".

Dependiendo el caso, en las distintas escuelas se hace referencia a qué estará destinado el monto que se cobra por alumno y va desde fotocopias y libreta de comunicaciones a arreglos menores en la escuela.