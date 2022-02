Educación aclaró cuándo comienzan las clases en el Secundario en San Juan

jueves, 17 de febrero de 2022 14:50

En virtud a las actuales instancias de evaluación y fortalecimiento educativo, en el Secundario en San Juan surgieron dudas acerca de si se modificó el calendario escolar y las clases para todos no inician el 2 de marzo sino después.

Al respecto, la ministra de Educación puntualizó detalles y no mencionó en ningún momento que se fijara para el 16 de marzo el comienzo del nuevo ciclo con todos los alumnos en el aula.

"En el caso de los chicos de Secundaria, el Primer año comienza el 2 de marzo. Con el resto de los años (cursos), hay un período de fortalecimiento para todos aquellos alumnos que adeudan materias. Por ello, es que da la impresión que hay cambios pero todas las escuelas van a estar en clase", destacó en rueda de prensa, la ministra de Educación, Cecilia Trincado antes de ingresar a la reunión paritaria.

Además, resaltó que los alumnos que tengan materias previas del año 2021 "podrán rendirlas a lo largo del 2022". "Piensen que estamos cerrando dos años muy irregulares. Entonces, hemos tenido que dar un margen un poco mayor, de lo que los alumnos pueden cumplir, en este tiempo", destacó la ministra.

Con respecto a los alumnos de 2º a 6º año que no adeudan materias o no deben realizar fortalecimiento educativo, Trincado fue clara. "Van a tener que ir a la escuela porque tenemos proyectos que tienen que ver con otras áreas socioemocionales, comunitarias, etc. que van a estar trabajando", sentenció.

Materias previas

María Amalia Buttazzoni, directora de Educación Secundaria Orientada y Artística, expresó a radio AM1020 cuáles son los avances: "estamos organizando el año lectivo 2022 y el período de fortalecimiento inicia hoy (por ayer), con los chicos que adeudan espacios curriculares y sus profesores en el aula. Podrán fortalecer y apropiarse de los contenidos que quedaron pendientes. Pronto vamos a informar a través de un boletín todas las actividades previstas para el ciclo lectivo 2022 para Secundaria. Cada profesor de cada nivel y modalidad podrá ver allí el cronograma de todo el calendario, organizadas de manera específica para cada área".

Sobre la situación académica en sí misma, destacó que "va a ver oportunidades para que se pongan al día con las materias pendientes, aquellas que quedaron pendientes en pandemia y que no se pudieron resolver o quedaron sin aprender. Es importante resaltar que se vuelve a la reglamentación tradicional, con algunas excepciones. Por ejemplo, que los estudiantes podrán pasar de año con 4 espacios curriculares pendientes".

La funcionaria señaló que, en esos casos, se habilitarán mesas de examen mensuales para que los alumnos que adeuden espacios curriculares de 2021 puedan rendir. "Si tiene más de 4 materias pendientes, el alumno repite de año", sentenció.

En caso que tanto los papás como los alumnos tengan dudas, deben comunicarse con su escuela para conocer cómo se organizan estas instancias decisivas, antes del inicio de clases.