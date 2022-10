Educación analiza estrategias para los alumnos que no aprobaron materias en pandemia

martes, 4 de octubre de 2022 14:08

En pandemia, se adaptó el cursado en las escuelas sanjuaninas a un entorno de virtualidad y hubo consideraciones en cuanto a los alumnos que no habían aprobado materias y que las tenían como "previas". Tras un plazo para poder regularizar su situación académica, hay alumnos que no rindieron.

La ministra de Educación, Cecilia Trincado destacó que, de cara al ciclo lectivo 2023, "veremos qué pasa con aquellos alumnos no han podido recuperar todas las materias que debían por los dos años de pandemia. Lo estamos trabajando desde ahora con los docentes porque sabemos que hay ausentismo, que no se preparan adecuadamente y necesitamos a las familias que nos acompañen".

Marcó además que encararán acciones en otro frente: "seguiremos trabajando en la recuperación de los alumnos que se fueron del sistema. Este proceso va bien pero no es total el resultado, con lo que implementaremos más estrategias. El calendario escolar comienza el 1º de marzo y se extiende al 22 de diciembre, así que tenemos 190 días de trabajo".

A su vez, la ministra se refirió a los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios que se convirtieron en una pieza clave para el tratamiento de situaciones sociales, tras lo más crítico de la pandemia. "La mayoría de las escuelas públicos no tienen gabinetes sino que se trabaja con espacios zonales. Vale aclarar, no obstante, que son preventivos. La población cree que podrán ser terapéuticos pero no es así: los profesionales acompañan, capacitan y generan espacios de escucha. Lamentablemente es impensable tener un gabinetista en cada escuela y aún así un profesional por escuela no alcanza para cubrir la población educativa".