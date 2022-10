Autorizarán un nuevo aumento de cuota para los colegios privados sanjuaninos

miércoles, 12 de octubre de 2022 10:12

Las familias que envían a sus hijos a colegios privados y de gestión privada afrontarán antes del cierre del ciclo lectivo un nuevo aumento en las cuotas. Así lo confirmó la ministra de Educación, Cecilia Trincado y llega tras la actualización salarial para los docentes y en plena etapa de inscripciones para el ciclo lectivo 2023.

El nuevo incremento será el cuarto del año: es que las cuotas aumentaron en marzo (una actualización pendiente del 2021), mayo y julio (correspondientes a 2022).

La ministra explicó en radio Estación Claridad que el aumento se aprobará este mes para aplicarse en noviembre. "Los incrementos se calculan en base a diferentes índices, que lo hacen desde Hacienda, y de forma trimestral. Por ende, en los primeros días de noviembre ya tenemos cumplido el tercer trimestre. En base a ese índice y tomando el ajuste salarial, se aplicará en el próximo mes. Lo autorizaremos apenas tengamos el dato".

Hizo referencia a que no hay aumentos autorizados "por adelantado" y cualquier pago solicitado en estas semanas "no responden a la normativa. Tenemos una charla constante y fluida con los representantes legales a través de ADIDEP". De momento, no anticipó el posible porcentaje de actualización que deberán afrontar los pagos.

En cifras

Hasta este mes, los valores de las cuotas de colegios de gestión privada tienen valores promedios de $5200 para Nivel Inicial, $5620 para Nivel Primario (en ocasiones, se desdoblan los valores por ciclos) y $5900 para Nivel Secundario. Los colegios becan a familias con varios hijos en la institución y pueden cobrar valores adicionales por material didáctico y libreta de comunicaciones.

Por estas semanas se concretan las inscripciones para el nuevo ciclo lectivo y el valor a abonar es el equivalente a dos cuotas del nivel que se trate. Ese valor se actualizará nuevamente en diciembre (para cancelar el proceso y asegurar la vacante) y se deberá pagar, en ciertos casos, la primera cuota por material didáctico.