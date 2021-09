Fuerte agresión entre 2 alumnas en Caucete: analizan la sanción a los directivos

lunes, 27 de septiembre de 2021 10:25

Este fin de semana trascendió una fuerte gresca que hubo en el colegio Santa María de Oro en Caucete la semana pasada. Sucedió cuando dos chicas se trenzaron a golpes en el horario nocturno y producto de esto, una de ellas terminó en el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson.

El hecho fue conocido por las autoridades del Ministerio de Educación a través de la prensa y se intervino rápidamente, alertando que no se cumplió con la resolución 6.515 del año 2017 que establece el procedimiento a seguir por parte de los directivos ante un hecho de este tipo.

"No comunicar el hecho tiene una sanción con un acta administrativa para las autoridades", señal la jefa de Gabinetes Interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Mónica Gutiérrez, en radio Estación Claridad.

Luego indicó que a partir de ahora se inició una investigación para detectar quiénes son los responsables por el hecho y se procederá con la debida sanción que estará en manos de la Asesoría Letrada. Para ello se hará un sumario que afectaría los antecedentes de los implicados y como último caso podría darse la separación del cargo.

"Las autoridades escolares estuvieron en conocimiento y no actuaron en torno a la normativa del Ministerio de Educación. Aducen que estaban esperando comunicarse con los padres de la chica dañada, de todas maneras, los justificativo deberá manifestarse a través de actas derivadas hacia la Asesoría Letrada y hacia la máxima autoridad. Venimos muchos años trabajando con este tema, las normativas no son nuevas y es importante que las autoridades escolares las respeten”, explicó la funcionaria quien subrayó que en esa escuela "han estado pasado situaciones que no se nos han comunicado".

Con respecto a las alumnas que se trenzaron a golpes, Gutiérrez subrayó que cada escuela tiene un acuerdo escolar de convivencia, el cual debe ser respetado y cumplido. Pero los acuerdos no conciben la expulsión de los alumnos, salvo que sea una situación inedita.

"Sí concibe suspensiones y otro tipo de sanciones, que son de tipo reparatoria. Porque acá lo importante es que las chicas puedan entender la gravedad de lo sucedido y que puedan reparar esta situación. En ese contexto, a las alumnas les puede caber una suspensión de hasta tres días”, subrayó.

Producto de la gresca, una de las alumnas sufrió traumatismos y quedó bajo seguimiento médico. A través de su familia, el ministerio de Educación sigue de cerca el estado de salud.

A partir de este lunes se trabará con la comunidad educativa del colegio desde las autoridades hasta los alumnos en general y los involucrados en el hecho de manera particular al igual que sus familias.