Presencialidad plena: gremios docentes apuestan a refuerzo de protocolos y a posibles ajustes

lunes, 20 de septiembre de 2021 22:13

Desde esta semana, las escuelas de gestión pública y privada del Gran San Juan comenzaron a recibir a todos sus alumnos en lo que se denominó el proceso de presencialidad plena y cuidada. Con la eliminación de burbujas por semana, el desafío se centrará en el refuerzo de los protocolos y en ajustar esfuerzos en casos especiales.

Luis Lucero, secretario general de UDAP, destacó a Diario La Provincia SJ que "estamos atentos a cómo se presenta la situación epidemiológica y lo que logran articular y solucionar los equipos directivos. Por ello, no todas las escuelas del Gran San Juan comenzaron al mismo tiempo ya que era necesario contemplar casos especiales, sobre todo los cursos que son numerosos en matrículas. Los grupos ya están conformados y es preciso ubicarlos en aulas u otros espacios en la escuela en la que se cumplan los protocolos. Es fundamental fortalecer los vínculos y las experiencias presenciales de aprendizaje, con todas las precauciones".

Marcó que "se vienen días con temperaturas más elevadas y es más necesario que se respete el uso del barbijo y mantener los espacios ventilados".

Mientras que para Roberto Rosa, de UDA, "las alternativas pasan por la búsqueda de nuevos espacios en salones múltiples o en estrategias especiales ya que las aulas no pueden agrandarse y es importante guardar las distancias. Los grupos no pueden superar los 35 alumnos. Todo apunta a no caer en situaciones no deseadas ni mucho menos retroceder. Los directivos tienen que ajustar la organización escolar y buscar soluciones para respetar los protocolos provinciales y nacionales en lo sanitario".

Para ambos dirigentes, es alentador el bajo porcentaje de casos de coronavirus registrados en la plataforma Cuidar Escuelas y el avance de la vacunación contra COVID en los docentes y en los menores de edad, con y sin comorbilidades. "Todo se centra en la responsabilidad para preservar la salud de todos", coincidieron.

En números

Este lunes, bajo estricto protocolos sanitarios preventivos, comenzó el proceso de presencialidad cuidada y plena en establecimientos educativos de gestión estatal y privada de los cinco departamentos del Gran San Juan, sumándose a los 14 de la periferia.

Durante la semana se irán completando gradualmente, según la indicación de los directivos de cada establecimiento en función a la matrícula, de acuerdo a lo que detalló el Ministerio de Educación.

Este 20 de septiembre comenzaron con el proceso el 71,87% de las instituciones educativas de los cinco departamentos del Gran San Juan

En gestión estatal iniciaron el 70,50% de los establecimientos y en gestión privada se incorporaron el 73,25% de las instituciones educativas.