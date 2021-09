Presencialidad en las aulas pre-universitarias: los padres piden eliminar todas las burbujas

lunes, 20 de septiembre de 2021 08:09

Este lunes, los padres de los colegios pre-universitarios y escuela Industrial salieron a reclamar por la falta de presencialidad plena en las aulas. La decisión incluye una serie de medidas que va desde un escrache en el edificio del rectorado como también de cada establecimiento escolar.

La medida de reclamo se da después de que el Ministerio de Educación de San Juan dispusiera el regreso a la presencialidad plena en las aulas del Gran San Juan con un distancimiento entre los alumnos del 0,50 centímetros. Por su parte, desde la Universidad Nacional de San Juan (que depende del Ministerio de Educación de la Nación) sigue aplicando la presencialidad cuidada con distanciamiento y sistema de burbuja.

Es decir, en los colegios pre-universitarios, los estudiantes asisten divididos por burbujas que hasta la semana pasada eran 3. Es decir, los chicos iban cada 3 días a la escuela.

"Llevamos en la Industrial 5 meses hablando con directivos y pensábamos que esta semana iban a volver los alumnos. Nos llevó desde abril hasta hoy para pasar de 3 burbujas a 2 burbujas. Los chicos perdieron los talleres, pese a que es una escuela técica", explicó Carolina Castilla a Diario La Provincia SJ.

La madre es delegada del grupo de padres de los colegios pre-universitarios y según explicó, un día de la semana iba la burbuja 1, luego la 2 y después la 3. Esto hacía que la educación fuera alternada y eso generó falta de continuidad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

"Ahora que el ministro de Educación de la provincia dice que ya se puede empezar con presencialidad total, la UNSJ no puede hacer nada. No entendemos qué argumentos tienen para no volver con los chicos a las aulas todos los días. No podemos esperar más, que la comisión de salud y los gremios se pongan de acuerdo, y vuelvan las clases como en toda la provincia", señaló Castilla.

En las últimas horas, Rosa Ferrer, secretaria académica de la UNSJ indicó que se "está trabajando presencialmente acompañando a la ley vigente y adaptándonos a las condiciones sanitarias vigentes". La funcionaria señaló en radio AM1020 que "desde esta semana se aumentan los factores de ocupación en cada aula, por lo tanto van a estar distanciados con 0,90 centímetros de acuerdo a lo dispuesto por Educación".

"Hay restricciones edilicias que no lo permite. Acompañamos la misma normativa. Hay escuelas que en sus aulas tienen hasta 100% porque el factor ocupación lo permite. Pero hay aulas que no lo permiten. Sí se mantienen los espacios comunes a 2 metros, en el caso de sala de profesores o preceptores, o entre docentes y alumnos".

Sin embargo, eso no convence a los padres ya que se seguirá con el sistema de burbuja, lo que implicará ahora que los chicos vayan a las aulas día por medio. "La secretaria académica dice que hay responsabilidad política pero necesitamos sentido común. Los datos de Salud Pública dicen que podemos volver a las aulas. ¿Me van a decir que la estructura de los colegios de la universidad es peor que algunas de la provincia?. No sabemos si es la burocracia, la presión de los sindicatos o un poco de todo. Pero necesitamos respuestas urgente", finalizó Castilla destacando que tras 5 meses de pedidos, recién esta semana se logró bajar de 3 a 2 burbujas.

Tras una serie de pega de panfletos en la puerta del rectorado, la autoridad máxima de la UNSJ, Tadeo Berenguer, salió a hablar con los padres y acordó encaminar una respuesta a esta demanda.