Trabajo áulico: ¿Qué opinan los alumnos de último año de diversas escuelas sanjuaninas sobre la vida?

sábado, 18 de septiembre de 2021 17:31

Desde hace año y medio, tanto alumnos como docentes debieron adaptarse y resignificar la educación a través de otros medios, mayormente virtuales. Sin embargo, esto no hizo que se dejara de lado la parte humana. Cinco docentes que se desempeñan en distintas escuelas secundarias trabajaron durante cuatro meses con sus alumnos de último año en la generación de "Habilidades Sociales y Proyecto de Vida".

Se trató además de un trabajo multidisciplinar entre las áreas de Literatura, Filosofía y Lengua Inglesa, llevada a cabo por los profesores Andrea Aguirre, Laura Guzmán, Sandra Amarfil, Adriana Rico y Federico Cánovas. "¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué experiencias te permiten valorar la propia existencia? ¿Qué haces para cuidar la propia vida y la vida que nos rodea?", fueron los cuestionamientos disparadores.

La enseñanza es un camino de dos vías

Los educadores aseguraron que también aprendieron mucho gracias a la reflexión de los chicos. "Luego de leer los ensayos, nos queda la impresión de que los jóvenes, nos invitan a pensar el desafío de estar vivos, desde perspectivas muy diversas. Son observadores, críticos, optimistas y aunque muchas veces manifiestan experimentar la angustia de la existencia, reconocen en los vínculos positivos, en las pequeñas cosas de cada día, en el compartir, en la música y en el amor, elementos esenciales para construir una vida feliz y cargada de sentido", explicó a Diario La Provincia Federico Cánovas.

"Cómo conclusión resignificamos y agradecemos el esfuerzo y la naturalidad en las miradas de estos jóvenes sanjuaninos que se animaron a pensar, lo que muchas veces olvidamos o postergamos reflexionar. Sin exagerar, ellos son la expectativa de nuestro futuro y que encuentren fundamentos para orientar sus proyectos personales de vida, obsequia una cuota de esperanza sobre la ruta que traza nuestra comunidad", agregó Andrea Aguirre.

Los chicos tienen la palabra

A continuación, se recopilaron algunos fragmentos de las reflexiones más conmovedoras y sorprendentes:

Valentina

“… tengo una realidad un poco dura, diagnosticada con ansiedad generalizada y depresión, con tan solo 17 años… todas las mañanas pido tener fuerza para el día que comienza. Tengo días grises pero también veo a mi familia que me apoya y me ama y una sonrisa se me escapa. La vida es hermosa, llena de personas que hacen que sea así. Todos tenemos un propósito que cumplir, estamos acá como guerreros para ser feliz y luchar por esos días difíciles. Aunque mi alma está un poco triste que va a volver a salir el sol, mi personalidad y sonrisa no cambian porque se que la vida me va a sanar con tiempo y paciencia”.

Nayla

"El Baile de la Vida, algo tan hermoso pero a la vez tan complicado, tan loco, con tantos altos y bajos; a veces podemos creer que poseemos dos pies izquierdos, creyendo así estar perdidos, sin saber a dónde ir o qué hacer, así es, al menos hasta que se empieza a conocer gradualmente los compases que conlleva la vida, paso a paso, segundo a segundo aprendemos un poco más de ella, allí notaremos que de repente se marcan los pasos que esta quiere que marquemos por nuestra propia cuenta, poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a bailar sin querer, nos dejamos fluir y empezamos a sentir, buscando nuestro propio ritmo, nuestra propia melodía. Entonces, nos damos cuenta que existe una sola melodía que nos queda bien, acorde a lo que somos nosotros…. Es en ese momento cuando se entiende que si tenemos una melodía propia, sea tenue o estruendosa, resulta ser por algo, porque es nuestra, es un baile, un ritmo distinto al de los demás, es por ello que bailar nuestro propio baile está completamente bien, sin importar aquella "necesidad" de tener con quien bailar, ser felices en lo que hacemos está bien, ser el propio y único protagonista de nuestro baile sin importar la crítica de los demás bailarines, allí es donde debemos de permanecer".

Celeste

"Muchas veces me he planteado el sentido de la vida. Cuando murió mi abuelo, cuando murió mi tía, cuando el dinero no alcanzaba a fin de mes, cuando había problemas en casa de cualquier cosa, cuando rompía con una pareja y otras tantas. Es decir, en situaciones negativas, ya que es en esos momentos de desesperación o tristeza cuando uno intenta encontrarle un sentido. Uno no le busca sentido a la vida cuando está feliz o contento ya que cuando uno está pasando por cosas buenas solo se dedica a disfrutarlo y aprovechar ese tiempo, pero cuando uno está triste busca una explicación acerca del "¿Por qué?" "¿Por qué me pasa esto a mí?" "¿Qué hice yo para merecer esto?". Pero no tengo la respuesta… Al día de hoy solo me dedico a vivir, seguir disfrutando, aprovechando mi tiempo y seguir construyendo memorias. Cosas como pasear a mi perro, jugar con mis hermanos o amigos, ir a la escuela y charlar con mis compañeros, poder comer mi comida favorita, ver series cuando quiero, salir al cine, correr en el parque, tomar mates con mi mamá, brindar en familia por alguna fecha festiva, el abrazo con algún familiar, son algunas de las muchas actividades que hacen que me hacen apreciar la vida y disfrutarla".