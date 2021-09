Docente sanjuanina trató de autistas a sus alumnos y desde la escuela hablaron de lo ocurrido

jueves, 16 de septiembre de 2021 14:05

Este miércoles, en redes sociales comenzó a circular un video que causó cientos de reacciones por parte de los sanjuaninos. Se trata de una docente de la escuela Normal de Caucete, quien fue captada en el aula asegurando en sus palabras haber tratado de autistas a sus alumnos por "no tener la capacidad" de responderle con un "sí", ante una de sus propuestas.

En las imágenes puede verse que también aclara que una de sus alumnas se enojó por la expresión que tuvo aunque afirma que ella "no siente" que discriminó. Por eso, pasadas las horas, la Rectora del establecimiento se pronunció al respecto y dio detalles de cómo la institución analiza el tema.

"El equipo directivo por supuesto que no está de acuerdo con la expresión de la docente, eso lo quiero aclarar, pero hay que analizar la situación completa. No estoy justificando para nada la expresión de la docente, solamente estoy diciendo que hay que hacer participar todos los protagonistas de la situación, que sobre todo, en estos momentos en las aulas de las escuelas se está viviendo una situación particular con una situación emocional donde todos estamos implicados", aseguró Sandra Molina en diálogo con Radio AM 1020.

En este caso dijo que el hecho ocurrió la semana pasada y hasta el momento la docente no regreso a la escuela. "Los alumnos que están modificados por esta situación de recibir nuevos compañeros que en algunos casos no conocían, tiene que revincularse y crear un vínculo emocional con estos compañeros. También en los docentes hay un proceso de desgaste emocional y también se crean situaciones poco agradables y poco racionales en los cursos", sostuvo la Rectora.

En este contexto, agregó: "Lo que vamos a trabajar mucho con alumnos y docentes es, no solamente volver a entablar el vínculo con todo el grupo. Para nada justificamos las expresiones de la docente" "Sucedió la semana pasada, esta escuela tiene una matrícula generosa y recién la semana pasada hemos estado incorporando todos los grupos a la presencialidad plena".

"Esto también genera un movimiento interno en las aulas y una predisposición de los chicos hacia los compañeros que van entrando, hacia los docentes; los docentes a los nuevos grupos que van recibiendo entonces es compleja la situación. Vuelvo a decir, no justificamos la expresión de la docente pero entendemos algunos contextos generales en donde los profesores están un poco desgastados, hay que hacer trabajo emocional con todos", añadió a su palabra.

Tras la viralización del video, la entidad que nuclea a padres y chicos con autismo se manifestó al respecto y expresó su disconformidad con las declaraciones de la profesora.

"La mamá de la niña y la niña pidieron a la escuela vinieron a exponer una situación de una evaluación y la mamá nos dijo que tenían un video, se habló en un contexto de diálogo pero evidentemente no ha sido suficiente y lo han viralizado en los medios de comunicación. Vuelvo a decir, han viralizado una situación y no han viralizado por qué la docente llega a ese punto de expresarse en esta forma que no es la correcta", aseguró Molina respecto a la postura que habría mantenido el entorno de la estudiante.

"Esto ha sido la semana pasada, la docente todavía no se presenta a la escuela y lógicamente va a haber una disculpa pública para los alumnos y si es necesario, en los medios de comunicación", finalizó.