Educación detalló cuántos docentes no se vacunaron contra coronavirus y sus razones

miércoles, 25 de agosto de 2021 09:13

Aquellos docentes sanjuaninos que por voluntad propia hayan decidido o decidan no vacunarse contra COVID, deberán declarar bajo juramento el motivo de la oposición, en el marco de lo contemplado por el Acuerdo Nº 0032-2021, del Gobierno de San Juan y la Resolución 2859 del Ministerio de Educación. En ese sentido, la cartera ya cuenta con algunos números y también, las razones.

En plena instrumentación de la presencialidad total gradual, los docentes que tenían dispensas bajo la reglamentación anterior debieron contemplar lo que establece la nueva disposición, entre ellas la justificación de no recibir dosis de la vacuna contra coronavirus.

El ministro de Educación, Felipe de los Ríos destacó en Radio Colón que "hay alrededor de 1,7% a 1,8% de docentes que no se vacunaron contra coronavirus. Entre ellos hay quienes tienen razones de salud por las cuales está certificado que no pueden vacunarse o no es recomendable. Plantean esa situación en la división Personal del Ministerio de Educación y se los deriva a la Junta de Reconocimientos Médicos y se les da un encuadre legal a esa licencia por cuestiones médicas".

El funcionario aseguró que también se han argumentado "convicciones religiosas, ideológicas y de otro tipo para no vacunarse. Nosotros no tenemos ningún problema pero el formulario se debe girar a Asesoría Letrada ya que detrás de alguien que no se presenta a trabajar hay un suplente y el Tribunal de Cuentas nos va a pedir cuentas de por qué está ese suplente si la licencia al titular no está otorgada. El departamento Jurídico es el que determina si las razones invocadas justifican que se designe a un suplente. Las convicciones particulares para no vacunarse no tienen que ver".

Qué dicen los decretos vigentes

En virtud del decreto acuerdo 0043-2020, se estableció el trabajo de manera presencial en los establecimientos educativos de la provincia bajo eléctrico cumplimiento de protocolos sanitarios COVID-19 manteniendo el artículo quinto de la adhesión al régimen de licencias establecidas al decreto acuerdo número 33-2020 para el personal docente, no docente y de maestranza que acreditaran reunir las condiciones allí contempladas.

El decreto acuerdo 0017-2021 determinó la obligación de los agentes provinciales que se encontrarán gozando de la dispensa de reintegrarse a su lugar de trabajo resulta necesario contar con la presencia de la totalidad del personal en los establecimientos educativos de la provincia haciendo extensiva la obligación de presentar tareas presenciales personal docente que hasta el momento encuadraban los supuestos de acceso a las dispensas por COVID-19.