Se viene un aumento del 10,48% en la cuota de los colegios privados en San Juan

martes, 24 de agosto de 2021 12:33

Este martes el ministerio de Educación de la provincia confirmó que se viene un incremento en la cuota de los establecimientos educativos públicos de gestión privada. Se trata de un incremento del 10,48% sobre el valor del arancel del mes de mayo de 2021. El mismo se aplicará a partir de la cuota de septiembre del corriente año.

El comunicado tiene despacho del 23 de agosto y aclara que el porcentaje autorizado en la presente normativa que no fuera aplicado por la institución educativa, no será acumulable a futuros aumentos. Además aclararon que las instituciones educativas de Educación Pública de Gestión Privada "no podrán realizar otro aumento en los aranceles sin autorización expresa de la Dirección de Educación Privada".

Dicho aumento quedó establecido por el índice de Aranceles para Educación Privada que desarrollan desde el ministerio de Hacienda y establece para esta segunda mitad del año sólo podrá darse un ajuste del 10.48% desde septiembre.

"Antes los representantes legales se reunían con quien estaba en la dirección de Educación Privada y acordaban un ajuste sobre importe de la cuota. Esto tenía efectividad en algunos casos pero en otros los parámetros que se tomaban no eran los más convenientes para la defensa del destinatario final del servicio de educación pública, de gestión privada", comenzó explicando el ministro Felipe de los Ríos.

Luego indicó que este año se trabajó con el ministerio de Hacienda para cambiar esta forma y permitir un incremento que sea acorde. Para ello se logró que el Instituto de Investigaciones Económica del ministerio pudiera determinar el índice de aranceles de la educación privada. Este mismo está integrado por el índice de variación de salario del cargo de testigo con antiguedad, el índice de precios al consumidor de la provincia, el IPC Nación y el coeficiente de variación salarial nacional.

"El haber logrado este respaldo desde la economía y que sea el que acompañe en defensa de los destinatarios finales que es la familia, hace que el respaldo sea superior a un acuerdo entre partes", agregó el responsable de la cartera educativa quien destacó la buena predisposición de los colegios para que puedan atender cualquier dificultad que se pueda tener en la comunidad educativa.