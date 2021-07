Felipe de Los Ríos: "salen a buscar a 6000 chicos que están en trayectoria de baja intensidad"

miércoles, 21 de julio de 2021 09:00

Este martes, ya comenzado el periodo de acompañamiento escolar, el ministro de Educación de San Juan, Felipe de Los Ríos, aseguró que no habrá "promoción automática" en este ciclo lectivo y detalló que los alumnos deberán acreditar el 70% de los contenidos priorizados para pasar de año.

En este caso, a través de dos programas nacional y provincial, en la provincia se comenzó con la búsqueda de estudiantes que se mantuvieron en la trayectoria dispar de intensidad con relación a las escuelas.

"Este año estamos en acompañamiento esta semana y la próxima, y ya el programa Acompañar y Puentes de Igualdad están resolviendo de ir a buscar a los 6000 chicos que están en estas condiciones, trayectoria de baja intensidad. Es decir, que no mantuvieron un vínculo con la escuela, intenso", reveló el responsable de la cartera de Educación, en diálogo con Radio Colón.

Ampliando las definiciones de los criterios que rigen en San Juan, detalló: "Se han definido tres trayectorias escolares; la trayectoria sostenida para que el chico que, virtual o presencial, ha tenido participación en los niveles primario, secundarios e inicial y que de los contenidos priorizados (priorizado para la pandemia de Covid-19), es lo que se va a exigir en el 70% para poder tener acreditación o promoción".

En este marco, señaló que esa modalidad es "para darle un encuadre al cierre de esto que llamamos promoción acompañada y de la unidad pedagógica temporal, teniendo en cuenta el retorno a la presencialidad. Hacia futuro se va a resolver con la unidad pedagógica temporal, donde en los siguientes años se van intercalando de manera de contenidos transversales lo que fue quedando pendiente para poder resolver el espiral".

En cambio, los alumnos que están con la trayectoria intermitente, que son quienes pudieron ir a la escuela y después no lograron continuar porque no pudieron acceder a la virtualidad; serán quienes se asemejen a "la peor condición", que es la la trayectoria dispar de intensidad con registro en las escuelas de nivel inicial, primario y secundario. "Son alumnos que fueron muy pocas veces y no lograron resolver. En San Juan, en toda esta normativa, logramos avanzar desplazando las mesas hacia diciembre y con el Prasir provincial empezamos a resolver el acompañamiento", finalizó De Los Ríos.