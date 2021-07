Ya se inscribieron 12 mil alumnos sanjuaninos para fortalecer contenidos a través de Prasir

jueves, 15 de julio de 2021 08:55

Desde el Ministerio de Educación, a través del programa PRASIR, buscan que alumnos de San Juan se inscriban próximamente para continuar con el proceso de promoción acompañada para fortalecer contenidos que no fueron alcanzados en el primer cuatrimestre.

Gema Romero, del Programa Prasir Primaria, confirmó que hasta este jueves, 10.100 alumnos se inscribieron en ese nivel, para acceder al acompañamiento de contenidos en diferentes materias, en medio de lo que es una inscripción abierta y voluntaria.

Por su parte, la coordinadora provincial de Prasir, Analía Vega, sostuvo: "En este momento estamos organizando todo el trabajo para que esta semana, del 19 al 31 de julio, podamos acompañar a los chicos que están en debilidad en cuanto a contenidos priorizados, teniendo en cuenta que la currícula en educación secundaria es bastante amplia. (...) Hemos armado guías pedagógicas de cada uno de los espacios curriculares, en donde el tutor va a cumplir el rol del docente para que el alumno entienda los contenidos y en posteriores encuentros pueda mostrar las evidencias de la realización de las guías de forma consciente, de que el aprendizaje estuvo".

En este caso, Vega dijo que hasta este jueves a primera hora de la mañana, de un universo de 50.000 alumnos de secundaria, 1.900 ya se inscribieron para acceder al acompañamiento y fortalecer contenidos.

"Hay que tener en cuenta que no todos necesitan la nivelación y no todos necesitan en los mismos espacios curriculares. Esa información es la que el mismo estudiante tiene porque en secundaria, en donde se ha terminado un primer cuatrimestre, ha habido un periodo de recuperación. Cada uno de los estudiantes que en ese periodo de recuperación no logró los contenidos, que son los que están en situación de EPA, son los que se deberían contactar con nosotros", subrayó.

Y agregó respecto a la inscripción: "Es muy importante el llenado de los formularios porque ahí se pregunta si tienen conectividad o no. En el caso que los estudiantes digan que no tienen conectividad, como tenemos el nombre y apellido y de qué escuela es, se va a llegar con las guías hasta las escuelas para que puedan retirarlas de ahí".

En lo referente a qué pasará con las clases en las próximas dos semanas de julio, con estudiantes que no necesitan del programa de fortalecimiento, dijo: "Eso es disposición de cada uno de los establecimientos, desde el Ministerio estamos trabajando solamente con el universo de estudiantes que se encuentra en esta situación de EPA 2021, el trabajo sería con ellos nada más".

Los interesados deben ingresar a un formulario en Google a través de los siguientes links por nivel:

Primaria

Primaria Adultos

Secundaria

Secundaria Adultos

Una vez inscripto el alumno, los equipos de PRASIR de cada departamento se contactarán con los estudiantes para coordinar día y horario en el cual realizará el fortalecimiento.

A los alumnos que no tengan conectividad los tutores les entregarán las Guías Integradoras impresas Los alumnos que no cuenten con ningún recurso para acceder o tengan alguna dificultad deben contactarse con los referentes de Acompañar- PRASIR. Por mayor información comunicarse de 8 a 13 horas al 4305817 o por WhatsApp al 2646236040.