Conflicto en Enología, el director se defendió: "en el 2019 la producción fue muy poca"

martes, 6 de abril de 2021 14:51

Este martes, la comisión que preside la Cooperadora de la Escuela de Enología denunció que hay un faltante de alrededor de 1 millón de pesos correspondiente a lo producido por los alumnos dentro de la institución durante el ciclo lectivo 2019. Tras esta denuncia, y otra serie de irregularidades que informaron, el director del establecimiento salió a defenderse e indicó que ya recurrió a un abogado para intervenir.

Sergio Montero, responsable de la escuela, señaló que todavía él no pudo leer puntualmente cuáles han sido las denuncias que radicaron ante el ministerio de Educación. "Me enteré por redes sociales la denuncia que hicieron, que hay faltante de un millón de pesos desde el 2019", explicó.

Al respecto indicó que "la producción fue muy poca" durante el 2019 y no de tal dimensión como dijo la presidenta de la Cooperadora y subrayó que la producción de vinos de la que ellos hacen referencia "se comercializó por cooperadora, los pocos dulces se comercializaron y el aceite de oliva también".

Luego aclaró que se ocupó aceite que hay que devolver. Con respecto al vino tinto producido por los chicos y que ganó la Cata de Vinos San Juan 2019, pero que después se vendió como vinagre, señaló: "los vinos después de la pandemia sufrieron los avatares de no poder cuidarlos y se tuvieron que vender como vinagre y el resto se vendió a una bodega y ellos (por la Cooperadora) ahora no quieren hacer la factura".

Montero adelantó que este martes en la tarde se reúne con su abogado para este miércoles hacer una presentación en el Ministerio de Educación "para ver el supuesto sumario que han hecho para que me desplacen".

"Hoy me enteré de ese sumario por el director de área. Ellas piden que me separen del cargo, piden la intervención por mal manejo y no se por qué mal manejo", finalizó destacando que la escuela está "bastante bien" porque de hecho se están haciendo inversiones en arreglos y se han conseguido maquinarias.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación indicaron que el sumario está iniciado y se está esperando la respuesta de Asesoría Letrada para tomar medidas. "La idea era una convivencia y no de una disociación, que exista convivencia", señalaron subrayando que "la cooperadora es una organización sin fines de lucro, es un medio no un fin. Está creada para contribuir por el bien de la escuela y ahora está disociada".