Plan Fines: reubicarán a alumnos sanjuaninos que quedaron sin sede por falta de cupo

jueves, 22 de abril de 2021 11:10

Terminado el periodo de ratificación de inscripción y ya habiendo comenzado con las clases, desde el Ministerio de Educación de San Juan trabajan en la reubicación a alumnos preinscriptos que quedaron sin sede por falta de cupo.

En este sentido, la directora de Educación de Adultos del Ministerio de Educación, Patricia Gutiérrez aseguró que "esta semana ya hemos comenzado con las actividades en las sedes que dimos a conocer. Hubo cerca de 15.000 preinscriptos de los cuales hemos tratado de ubicar a la mayoría en las distintas sedes; aquellos alumnos que están preinscriptos y que no pudieron encontrar sede porque no hay cupo, tendrán que pasar por el Ministerio de Educación, para ver dónde los reubicamos", a Radio AM 1020.

Para lograr tener una sede, quienes cumplieron con esa instancia deberá asistir de manera presencial de lunes a viernes de 7 a 13 horas, por las oficinas de Plan Fines del Ministerio de Educación de San Juan. "Solamente es para los preinscriptos, los que no cumplimentaron esa instancia tendrán que esperar al año 2022", aclaró la responsable.

Este año se notó desde que se abrieron las preinscripciones, el pasado 16 de marzo, hubo un marcado aumento de alumnos al plan nacional, y una tendencia a cursar en el turno nocturno.

"La ratificación de inscripción fue el día lunes 12 de abril y el jueves fueron a reforzar porque había quedado cupo. Con la gente que ratificó la inscripción, los referentes se han comunicado para decirles el día y horario en el que tienen que cursar", finalizó Gutiérrez.