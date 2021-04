Los alumnos sanjuaninos mostraron "considerables cambios" en las emociones con las clases presenciales

jueves, 22 de abril de 2021 00:00

Después de un año de vivir una modalidad de virtualidad absoluta desde la educación, el equipo de profesionales de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, analizó a los alumnos sanjuaninos en la vuelta a la presencialidad y notaron importantes cambios en sus emociones.

Hasta el momento, en la provincia los chicos de primaria y secundaria ya cursan casi dos meses de clases presenciales en un sistema bimodal organizado en las llamadas “burbujas”. En este contexto, el 0,11% de la matrícula total de alumnos, dio positivo en coronavirus y los datos se reflejan en relación al contexto nacional y la incidencia del virus en los chicos.

“En los jóvenes se da también la ansiedad y aparece más como una cuestión de tristeza que ha cedido con la presencialidad en las escuelas, por eso es tan importante lo presencial mientras se pueda conservar. Por supuesto que si la cuestión epidemiológica determina que no, y se tiene que suspender lo presencial, bueno, se tendrá en cuenta según los criterios epidemiológicos”, reveló Cecilia Turiz, responsable del área de Salud Mental, a Diario La Provincia SJ.

En 2020, Salud Mental analizó la situación de los chicos que ya habían comenzado las clases y dejaron de ir, cortando así los procesos educativos y de socialización. El grupo etario que en aquel momento presentó algún grado de riesgo fue el de los adolescentes, que necesitan la presencia de los amigos por una cuestión de transición de etapa.

“Que haya actividad, que tengan la escolaridad por lo menos compartida, como la que estamos teniendo, por burbujas, con todos los resguardos que se requieren en las instituciones escolares, vemos que ha aplacado esa ansiedad y tristeza que a veces aparecía por el encierro. El contacto con otros aliviana desde todos los puntos de vista a la población infantil y adolescente”, aseguró.

Particularmente en lo que fue la vuelta a las clases presenciales, después de un año donde la virtualidad en la educación fue lo que primó, Turiz detalló que en San Juan “los niños y adolescentes lo han sostenido con una grandeza pero que también tienen un tope. Eso ha generado un nivel de saturación que esto de que sea intercalado lo presencial y lo remoto, trae un alivio y esa es la alegría que ellos tienen al estar en la institución escolar. Por eso es tan importante cuidarse en todo lo otro en que podemos cuidarnos, por ejemplo en las cuestiones sociales, en las reuniones, restringir otro tipo de cosas que colaboran a que epidemiológicamente estemos mejor y que lo presencial en la escuela se pueda sostener”.

Respecto de los cuidados que se deben seguir respetando en medio del ingreso a lo que se llama “segunda ola de coronavirus”, señaló que “no sé cuánto se interioriza pero sí lo cumplen. La institución de por sí está asociada a la regla, en ninguna escuela se permitiría que un chico entre sin barbijo y que no respeten la distancia; por ejemplo en esto de los recreos que a ellos les da tanto alivio y que lo esperan, el recreo también es organizado y controlado, no pueden correr, no pueden separarse de su burbuja, y lo cumplen porque la institución tiene esos lineamientos. Siempre hubo reglas en la escuela y estas se han incorporado como en la línea de las otras reglas”.

“No podría definir cuánto se han internalizado pero sí está internalizado que en la escuela hay reglas y por eso son importantes las instituciones porque de por sí normativizan. En la escuela, para los chicos es esperable que haya normas y por ser una institución se están cumpliendo las normas, si no las cumplen a conciencia, siempre hay algún otro que les repite y les insiste. Lo aceptan mucho mejor porque es propio de la institución tenerlas”, concluyó.