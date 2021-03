El Ministerio de Educación se refirió a lo que pasará con las alumnas embarazadas o con bebés

martes, 9 de marzo de 2021 15:30

Este lunes una situación particular se dio en el CENS secundario para adultos que funciona en el edificio de la escuela Antonio Torres, en Capital. Alumnas con bebés quisieron cursar o rendir con sus bebés en brazos pero no se les permitió. ¿El motivo? las autoridades adujeron que por el protocolo covid-19 está prohibido el ingreso con niños.

En este contexto, desde el Ministerio de Educación explicaron que "en realidad el protocolo es un marco de actuación que va fijando lineamientos institucionales". En este tema puntual "el protocolo no plantea en ningún momento" si puede ingresar o no la alumna con su bebé pero sí habla del cuidado de la salud preventiva a todo nivel. Es por ello que en términos generales no se permite el ingreso de padres en forma espontánea como ocurrió en años anteriores y se pautan entrevistas, horarios para que no haya una gran cantidad de personas en la escuela.

Al respecto, Mónica Gutiérrez, Directora de Gabinetes Interdiscisplinarios del Ministerio de Educación de San Juan explicó que el protocolo es parte de una resolución ministerial y a partir de éste se generaron circulares en las distintas direcciones de áreas. "En esas circulares se estableció que algunas cuestiones la institución debe planificar al interior de cada una de dichas instituciones porque cada contexto es distinto. Hay un margen de decisión para cada institución educativa que se deberán ir acomodando dentro del marco de excepcionalidad", aclaró a Diario La Provincia SJ.

Por su parte, Patricia Gutierrez, desde Educación de Adultos, aclaró que cada alumna que presente inconvenientes para cursar deberá hablar con el directivo de la escuela y acordar cómo sigue el sistema de enseñanza-aprendizaje.

"Se deberá trabajar en la virtualidad con ellos, con alumnos de segundo y tercero porque ya se los conoce. Los que se inscribieron este año se charlará de la misma manera. Se hablará de darle otra forma al dictado de clases para que no pierdan el año", explicó Gutierrez.

La funcionaria explicó que a las alumnas que fueron con sus bebés a rendir el plan Fines pero no pudieron hacerlo, se les dará la oportunidad de poder evaluarlos en otra mesa preparada para la ocasión también de manera presencial. "Se charlará para ver en qué momento se evaluarán esos exámenes", subrayó.

Las alumnas con hijas o embarazadas no perderán el año y para eso el Ministerio de Educación dispuso que trabajen con guías pedagógicas para garantizar la continuidad y se acordará un día para sacar las dudas.

En San Juan hay 41 escuelas secundarias de adultos y 58 de primarias de adultos. La mayor matricula se tiene en el nivel secundario y los CENS están en todos los departamentos de la provincia.