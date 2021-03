Plan FINES: a un día de terminar la preinscripción, hay más de 10.000 postulantes sanjuaninos

jueves, 25 de marzo de 2021 14:00

Este viernes 26 de marzo finaliza el periodo de preinscripción para acceder al Plan Fines en este ciclo lectivo 2021 y desde Educación señalaron que a sólo horas del cierre de registro, ya hay más de 10.000 postulantes en San Juan.

El escenario se notó desde que se abrieron las preinscripciones, el pasado 16 de marzo, con un marcado aumento de alumnos al plan nacional, y una tendencia a cursar en el turno nocturno.

"Hasta mañana están las preinscripciones a nivel Nación y en San Juan, hasta el día de hoy, hay 10.100 inscriptos para cursar en las tres líneas. El año pasado tuvimos 4.500 estudiantes inscriptos y cursando, ahora se ha superado el doble en la cantidad", contó Patricia Gutiérrez, director de Educación de Adultos del Ministerio de Educación, en diálogo con Radio AM 1020.

"Nosotros vamos a trabajar aplicado el protocolo provincial, se van a hacer agrupamientos de acuerdo a los espacios físicos que tengamos, como máximo 15 alumnos por grupos y los que no cursen en esa semana se trabajará con guías pedagógicas. (...) Todavía no tenemos dónde van a estar la sede donde los alumnos deban ir a presentar la documentación. Una vez que finalice la preinscripción y Nación nos de el okay, las daremos a conocer", finalizó Gutiérrez.

Cómo inscribirse

Los postulantes selecciona un de líneas de acción:

1. FinEs deudores de materias (Plan Fines I): Para los que cursaron el último año de la escuela secundaria, hasta el mes de diciembre del 2019 inclusive, y adeudas materias.

Se preinscriben ingresando a www.argentina.gob.ar/educacion /fines - Plan Fines 2021 y en abril, en la sede que le corresponda, bajo estricto protocolo debe llevar fotocopia de:

*Certificado de materias adeudadas (de la escuela de procedencia).

*Fotocopia de DNI cara y reverso.

2. FinEs Trayecto Primario: si tienen que cursar el trayecto de educación primaria

Se preinscriben ingresando a www.argentina.gob.ar/educacion /fines - Plan Fines 2021 y en abril, en la sede que le corresponda, bajo estricto protocolo debe llevar fotocopia de:

*Certificado de estudios de la institución donde dejaron los estudios

*Fotocopia de DNI cara y reverso

3. FinEs Trayecto Secundaria(Deudor de años): Plan Fines II

Está destinado a aquellos estudiantes que tienen 22 Años o más, con ciclo básico completo y aprobado (sin materias adeudadas o previas)

Ex nivel medio (secundario de 5 años) acreditar 1°y 2° (sin previas)

EGB 3(Ley federal de Educación ) debe acreditar 7°8°y 9° (sin previas)

Secundario de 6°años de cursado debe tener aprobado 1°2°y 3° (sin previas)

1° año del C.E.N.S. cursado y aprobado hasta 2017 inclusive ( sin previas)

Se preinscriben ingresando a www.argentina.gob.ar/educacion /fines - Plan Fines 2021 y en abril, en la sede que le corresponda, bajo estricto protocolo debe llevar fotocopia de:

*DNI cara y reverso

*Libro matriz legalizado

*CUIL

4. FinEs Trayecto Secundaria (secundario completo) : Plan Fines III

Está destinado a aquellos estudiantes que tienen 28 años o más, que acrediten primaria completa y aprobada

Se preinscriben ingresando a www.argentina.gob.ar/educacion /fines - Plan Fines 2021 y en abril, en la sede que le corresponda, bajo estricto protocolo debe llevar fotocopia de:

*DNI cara y reverso

*Certificado de terminación de primaria legalizado por ministerio de Educación

* CUIL