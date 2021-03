El ministro de Educación habló de la segunda ola de covid y la posible suspensión de las clases

lunes, 22 de marzo de 2021 09:13

La llegada de una segunda ola del coronavirus a la Argentina es inminente de la mano de la progresiva baja temperatura del otoño e invierno. Ante este escenario la duda de muchos miembros de la comunidad educativa es si en algún momento se volverá a Fase 1 o si habrá suspensión de clases en cualquier momento.

El ministro de Educación, Felipe de los Ríos, aseguró que se analiza el escenario permanentemente sin desconocer que todo puede cambiar en las próximas semanas o meses.

"La Asociación de Pediatría expresa que la educación presencial no parece ser el principal motor de incrementar el covid pero están las situaciones colaterales porque más allá del protocolo escolar, el transporte de colectivo, nos guste o no nos guste, es un vehículo de poder trasladar el covid de un lugar a otro. No todos los chicos son trasladados en auto", comenzó explicando el responsable de la cartera educativa en radio Colón.

Luego indicó que "la segunda ola está planteada en Europa y la mayoría de los países. El presidente ya expresó que no se podrá evitar la segunda ola". "Durante este tiempo vamos a avanzar lo que más se pueda, (...) esperamos no volver para atrás y tener que suspender las actividades", señaló subrayando que "se está haciendo todo lo posible para estructurar el sistema y recuperar lo que se hizo el año pasado".

Por otro lado, destacó que en la última semana el nivel de asistencia de los alumnos a las aulas es de 92%, lo que implica un leve incremento en comparación al 72% que se registró en el inicio del ciclo lectivo 2021, a principios de marzo.