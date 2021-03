Ni la tormenta los frenó: padres hicieron fila para anotar a sus hijos en el ciclo lectivo 2021

lunes, 1 de marzo de 2021 14:30

Las calles estaban inundadas, la circulación complicaba para cruzar de cuadra en cuadra. La lluvia no se detenía pero las ganas de que sus hijos siguieran en la secundaria fue más fuerte y en ese contexto, los padres de varios jóvenes llegaron hasta la escuela Provincia de Tucumán, en Rivadavia, para inscribir a sus chicos en la secundaria.

El establecimiento abrió sus puertas a las 8 de la mañana y hasta ese momento, los padres esperaron en la puerta del establecimiento tratando de protegerse de la lluvia y esperando que la tormenta no se desatara más fuerte.

"Mi hijo ha pasado a primer año de la secundario y lo vengo a inscribir porque en La Bebida hay secundario en la noche y por seguridad prefiero que venga acá. Ojalá encuentre vacante", expresó Marta Rodriguez a Diario La Provincia SJ.

Si bien en diciembre siempre son las preinscripciones, ahora con el tema de la pandemia todo fue mucho más complejo. A partir de esta semana se abrieron las posibilidades para los nuevos ingresantes y y los padres llegaron al lugar para asegurar un asiento para sus chicos.

"En La Bebida hay una escuela técnica pero por el promedio cuesta más y no entran. Por eso quise venir. Se me hizo complicado poder llegar por el tema de la lluvia. Me vine en micro, me mojé entera para poder cruzar la calle, esperar el colectivo. Las calles están todas inundadas", agregó la mujer que estaba segunda en la fila.

Por otro lado, Nancy contó que su hijo ha sido alumno de la primaria de ese establecimiento y hace 2 semanas recibieron el PDF con los requisitos para ingresar. Ahora fue hasta el establecimiento para inscribirlo. "Nos habían dicho que nuestros hijos como son de la primaria tenían el banco asegurado, pero parece que no. Tengo 4 chicos. Los otros están cursando pero en el adulto de María Auxiliadora. Cuando se trata de los hijos hay que venir así llueva o caiga piedra", expresó.