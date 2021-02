Tras un año educativo difícil, darán apoyo psicopedagógico a los alumnos sanjuaninos

martes, 2 de febrero de 2021 00:00

Este lunes comenzaron las tutorías gratuitas a los alumnos sanjuaninos a través de los programas Acompañar – Prasir y de Apoyo y Acompañamiento de los procesos de aprendizaje. La medida está orientada a estudiantes de escuelas técnicas y agrotécnicas, y se darán de forma bimodal (Presencial y no presencial) bajo estrictas normas de protocolo preventivo.

Con el objetivo de optimizar el acompañamiento, los gabinetes psicopedagógicos serán cruciales. A partir de los datos obtenidos en las encuestas socioemocionales realizadas por los profesionales psicopedagógicos en el 2020 es que se trabajará sobre diferentes impactos de la pandemia. “A partir de esos datos obtenidos, este año el gabinete va a organizar distintas capacitaciones destinadas para docentes y directivos para poder trabajar con todas las realidades de los chicos”, señaló la Secretaria de Educación Rosana Vicentela a Diario la Provincia SJ.

En el nivel primario hay 1200 chicos que se encuentran en promoción acompañada, que ya están distribuidos y organizados en las distintas escuelas sedes y son las que van a trabajar con los docentes tutores. En el caso de la secundaria no se puede determinar el número, ya que los estudiantes serán acompañados de acuerdo con la cantidad de espacios curriculares que adeuden. “A lo mejor hay un estudiante solo por una materia en función de acompañada y las demás no, entonces no podemos hablar de la totalidad”, ejemplificó Vicentela.

En cuanto a los problemas más recurrentes, la conectividad es el gran desafío a resolver. “Se hizo un esfuerzo en todas las direcciones de áreas para que todos pudiesen contar con las guías pedagógicas”, expresó y agregó: “este año se ha previsto en el retorno a la presencialidad que será de manera alternada, con esas guías se seguirá trabajando la semana siguiente que no asistirían a la escuela”.

Aseguró que el programa de acompañamiento Prasir, seguirá los procesos de aprendizaje de forma paralela todo el año. “Eso va ayudar que los chicos y la familia puedan estar en contacto con clases de apoyo gratuitas y que puedan ir generando la acreditación de los saberes a través de las guías”, dijo la Secretaria de Educación Vicentela.

Para realizar este acompañamiento se contará con Escuelas Sedes, las cuáles tendrá con kits de higiene y termómetros, señalética, se deberá respetar las zonas de ingreso y egreso de los establecimientos. Se deberá utilizar mascarillas o barbijos de protección facial en todo momento, además de mantener la distancia entre bancos y permanecer con puertas y ventanas abiertas.