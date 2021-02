Comienza el ciclo lectivo en Argentina con "un esquema progresivo y de presencialidad cuidada"

miércoles, 17 de febrero de 2021 00:00

El ciclo lectivo 2021 comienza este miércoles 17 de febrero en la Argentina con una presencialidad cuidada y de manera progresiva por la pandemia de coronavirus, con clases presenciales en algunos niveles de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy, mientras la provincia de Buenos Aires abrirá las puertas de las escuelas a los alumnos que tuvieron menos contacto con los docentes el año pasado para reforzar aprendizajes.



En jurisdicción porteña, mañana iniciarán los chicos y chicas desde los 45 días hasta los 5 años, los primeros tres grados del nivel primario y educación especial, y 1º y 2º año de los colegios secundarios; mientras en Santa Fe será el turno de los de séptimo grado, quinto año de secundaria y sexto de las escuelas técnicas.



En tanto, en Santiago del Estero lo harán los alumnos del último año de primaria y el último de secundaria y en Jujuy los estudiantes de nivel inicial y primaria.



El calendario escolar difundido por el Ministerio de Educación de la Nación destaca que a partir del 21 de febrero volverán las clases presenciales para los alumnos secundarios y de escuelas técnicas de Jujuy, mientras el 1 de marzo retornarán en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Santa Cruz, Entre Ríos y Córdoba.



También el 1 de marzo abrirán los establecimientos educativos en Chubut, Chaco, Corrientes y Tierra del Fuego; el 2 de marzo será el turno de Formosa, el 3 de Neuquén y Río Negro, el 8 de La Pampa y La Rioja, el 9 de Misiones y el 15 de marzo completarán los ciclos lectivos Santa Fe y Santiago del Estero.



La decisión final del retorno cuidado a las clases presenciales, en forma alternada con la enseñanza virtual, fue tomada durante la reunión del Consejo Federal de Educación -con los ministros de las 24 jurisdicciones del país- realizada el vienes pasado en la Residencia de Olivos, y tuvo el aval del presidente Alberto Fernández.



Allí, los titulares de Educación cerraron las resoluciones y los protocolos necesarios que servirán de base para que los alumnos de todo el país vuelvan a las aulas.



"La escuela que teníamos en marzo pasado, no está disponible ahora", dijo a Télam el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien detalló que "seguramente habrá clases presenciales tres veces a la semana, mientras que las escuelas de jornada completa se transformarán en dos escuelas de jornada simple", para cumplir con los protocolos de distanciamiento.



A partir del 15 de marzo, volverán todos los alumnos, docentes y no docentes, en forma alternada según lo disponga cada escuela, lo que implicará una movilización de 15 millones de personas en todo el país, de acuerdo a estimaciones de Educación.



La ciudad de Buenos Aires, con una matrícula de 720.000 alumnos y unos 82.000 docentes y no docentes, comenzará mañana a transitar el ciclo lectivo 2021 aunque la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el gremio docente mayoritario, y Ademys, rechazaron los protocolos.



Sin embargo, Paula Galigniana, vocera de UTE, advirtió que se presentarán en las escuelas para "dejar constancia en actas sino se cumplen las condiciones mínimas necesarias para la presencialidad". En tanto Ademys, el segundo gremio por cantidad de afiliados, resolvió un paro de 72 horas a partir de mañana y hasta el viernes en rechazo a los protocolos presentados por el Gobierno porteño.

Los detalles del regreso a las aulas



En este distrito cada escuela determinará la modalidad de regreso a clases de acuerdo al protocolo, con la prioridad de que sean presenciales; se dividirán a los alumnos en grupos o "burbujas" y la máxima duración de una jornada escolar será de 4 horas y 15 minutos, aunque puede reducirse según lo disponga cada establecimiento.



A su vez, se exige un intervalo de entre 10 y 15 minutos para el ingreso de los distintos cursos y el uso de tapabocas de manera obligatoria para los mayores de 2 años.



Por su parte, en el caso de los alumnos santafesinos volverán mañana con un protocolo que se dividirá en cinco pasos: lavado de manos y toma de temperatura, 90 minutos de clases, 30 minutos de recreo, otros 90 minutos de clases y lavado de manos y despedida.



La provincia de Buenos Aires, que reúne al 37% de la matrícula escolar del país, regresará a clases el 1 de marzo en 12.000 de las 16.000 escuelas de territorio con cursos divididos en dos grupos. Cada uno de ellos alternará una semana de clases presenciales y otra desde su casa en forma virtual.



Cada grupo tendrá hasta 15 personas y asistirá 4 días a la semana a la escuela; la duración del dictado de clases será en una primera etapa de 2 horas como máximo con un intervalo de 20 minutos para el ingreso de los distintos cursos y el uso de tapabocas obligatorio para el nivel primario y secundario.



En tanto, en 4.000 escuelas que tienen espacio suficiente, baja cantidad de alumnos o son rurales, se dictarán clases a todos los alumnos todos los días.



La provincia decidió hacer una convocatoria para mañana para los alumnos que tuvieron más dificultades en el ciclo lectivo 2020 por su bajo contacto con los docentes a raíz de problemas de conectividad durante las clases en sistema remoto, lo que derivó en la adquisición de menos aprendizajes.



Esas actividades para acercar a los alumnos a los establecimientos escolares se desarrollan en La Pampa y Córdoba desde principios de febrero.



A estos alumnos denominados TED (trayectoria educativa discontinua) y TEP (trayectoria educativa en proceso) se les darán clases de apoyo y se evaluará si las mismas continúan a lo largo del 2021 en territorio bonaerense.