Vuelta a clases en San Juan: qué decisión se tomó sobre la lista de materiales y los libros de estudio

jueves, 11 de febrero de 2021 17:54

A horas de la reunión del Consejo Federal de Educación en Buenos Aires, donde se conocerán más precisiones acerca de cómo será la vuelta a clases en las provincias, en San Juan se conocieron algunos detalles de la propuesta para el regreso presencial.

Muchos detalles quedan aún por conocerse pero, ante las consultas, el ministro de Educación Felipe de los Ríos destacó qué sucederá con un aspecto al que los padres están muy atentos. "Hemos comunicado y pedido que este año se cumpla algo especial. Es habitual que las editoriales ofrezcan sus nuevos libros y manuales de estudio pero en este 2021 no estamos para cambios. Las escuelas usarán el mismo material del año pasado e incluso vamos a fomentar que las bibliotecas y asociaciones civiles que trabajan con libros puedan llevarlos a las escuelas, prestar y/o donar", destacó en diálogo con radio Sarmiento.

Acerca de los materiales para Nivel Inicial y Primer ciclo, marcó que "el año pasado se entregaron partidas a las escuelas y lo que haya que reponer, se hará. La situación no está para gastar de más. Si se necesitan más materiales o parte de los que se entregaron, se vencieron, haremos llegar nuevos y más porque ya contamos con stock".

Sobre las clases, manifestó que "no tenemos el mismo escenario que en 2020 pero para evitar la aglomeración, se necesita la alternancia: una semana sí y otra no. Esto se adapta para el Secundario. En la semana que el alumno va a clases, le darán las actividades para los días en los que no concurra. Se busca evitar las brechas tecnológicas que llevaron el año pasado a que no todos los alumnos pudieran acceder al material. Pero lo que vamos a proponer para Primaria es que por tres días asista un grupo y dos días, el otro. Se van a alternar, semana a semana. Depende de cómo se organiza la jurisdicción y las realidades que se verifican. Acá en San Juan hay una maestra que acompañará a los alumnos del año pasado a su nuevo grado y se puede aplicar perfectamente porque la sociabilidad es fundamental y los dispositivos socioemocionales también".

Acerca de los jardines de infantes, o mejor dicho el Nivel Inicial, destacó que "hemos elaborado el correlato del protocolo nacional para la provincia y se consultó a los gremios. Algunos ya formalizaron aportes y pasó a Salud Pública para tenerlo definitivo. Baja la cantidad de chicos en la sala ya que es la situación de mayor complejidad. Ellos tienden a no respetar el distanciamiento, por ejemplo y esto será un verdadero desafío".

De los Ríos puntualizó que "allí los papás nos deberán ayudar con la concientización. Ya no pedimos que nos ayuden a transmitir saberes sino cómo nos vamos a cuidar entre todos, fortaleciendo los hábitos del lavado de manos, la higiene y el distanciamiento social".

Más allá que se inicie con este esquema con grupos reducidos en los distintos niveles y con alternancia de grupos, el ministro confió en que esto se mantenga sólo en una parte del año. "A lo mejor después de julio, se puede eliminar esa alternancia si el proceso de vacunación a los docentes se completa".