La nueva ministra de Educación de San Juan con la mirada puesta en el rol de los directivos de escuelas

martes, 7 de diciembre de 2021 09:40

La nueva ministra de Educación de San Juan, Cecilia Trincado Moncho, se prepara para asumir el próximo 10 de diciembre y en este proceso confesó que un deseo es que los directivos tengan el foco en lo pedagógico y no en lo administrativo como ocurre actualmente. La flamante responsable de la cartera educativa está a la espera de una nueva reunión con el gobernador Sergio Uñac para encaminar los planes para su gestión y en este trayecto ya planifica qué será lo mejor para las escuelas.

"Me gustaría apostar a sacarle papeles a los directivos de las escuelas, estos procesos administrativos que son tan engorrosos en educación y que han separado a los directores pedagógicos y los han convertido en directores administrativos", expresó Trincado en radio AM1020.

La flamante funcionaria apuntó que para conseguir esto la digitalización "es un aspecto que en este sentido puede ayudarnos mucho". Pero para esto y todos los planes que tiene, espera recibir los lineamientos que planteará el gobernador en su regreso de Buenos Aires como así también la reunión que ella mantendrá con quienes hoy forman parte del ministerio de Educación.

"Todavía no he hablado con el profesor De los Ríos, pero seguro en lo que queda de la semana podremos sentarnos", destacó la ministra quien subrayó que el viernes cuando asuma tendrá un contacto con todo el equipo del ministerio de Educación y a partir de ahí determinará el rumbo de la cartera educativa y si será necesario o no hacer algunos cambios.

En este camino, una de las personas que Cecilia Trincado tiene muy presente es la de su madre quien hoy ya no está pero que le marcó el camino de la educación. Se trata de Antonia Moncho quien fue docente de varias escuelas provinciales. "Mi mamá estaría muy feliz y me estaría alentando, la tengo muy presente en estos días, a ella a mi padre. Son los grandes motores que me terminan de dar la energía que gracias a Dios tengo y sobre todo cuando me meto en educación para encarar este desafío con el calibre que tengo. No deja de ser la luz que me guía", confesó.

El desafío

La flamante ministra de Educación destacó que habrá que "analizar las estrategias que se han estado tomando, evaluarlas cuidadosamente y profundizar aquellas que han sido exitosas o han marchado por el camino que uno imagina como correcto, modificar otras o ingresar nuevas estrategias". Para eso necesita sentarse "a conversar con el equipo de trabajo" y eso se definirá una vez que asuma el 10 de diciembre.

"Hay algunas personas que me van a acompañar. Son 2 años lo que queda, es corto el proceso y uno necesita un equipo. Además en un estilo de gestión donde parto del principio en el que no se puede trabajar sin equipo. Esto es una continuidad dentro de un plan de gobierno", subrayó Trincado en radio Colón.

Por otro lado señaló que se trabajará en la aplicación de la Educación Sexual Integral, ESI, a pedido del gobernador. "San Juan debe avanzar en esto, hemos hablado poco con el gobernador, nos debemos una charla detallada. La aplicación e implementación progresiva de la ESI es uno de los puntos a llevar adelante", subrayó.

Finalmente se refirió a los datos nacionales que dan cuenta que los estudiantes en todo el país han bajado su rendimiento en varias materias escolares. "Las evaluaciones sirven para planificar dónde hay que cambiar el rumbo y qué cosas hay que revisar en lo que se está haciendo, sirve para construir. Como educadora de muchos años, es uno de los aspectos que debe tomar. Es construir a partir de ello", finalizó.