El colegio Froilán cumplió 50 años: su historia contada por quien fue abanderado, preceptor y vicerector

viernes, 17 de diciembre de 2021 12:15

El establecimiento está en lo más profundo de los corazones de miles de sanjuaninos. Nació hace 50 años y con el paso del tiempo supo ganar su lugar en la comunidad de Pocito. El colegio Profesor Froilán Ferrero cumplió este jueves 5 décadas de vida.

Una de las personas que más lo conoció fue el profesor Antonio Luis Sánchez, quien tiene un vínculo sentimental con esa institución de 40 años. Fue "testigo" de la primera promoción, alumno de la segunda, preceptor, profesor y vicerector. El cargo de preceptor lo tomó a los 3 años de egresar del colegio y gracias a su trayectoria luego como profesor pudo alcanzar el lugar de vice rector.

El colegio nació en abril de 1971 pero por aquel entonces no tenía un edificio propio para funcionar. "Pocito no tenía ninguna escuela secundaria. Es la primera del nivel medio de Pocito, de ahí la importancia. Para los alumnos del Quinto Cuartel, Médano de Oro, Carpintería era imposible hacer los estudios secundarios porque tenían que ir a Capital y era muy difícil también para los chicos de Pocito continuar los estudios secundarios", recordó Antonio Sánchez a Diario La Provincia SJ.

Antonio en el cuerpo de bandera del colegio Froilán

Cuando nació, en 1971 se creó con 2 divisiones, como anexo Pocito al Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera. Por aquel entonces, la escuela "madre" estaba bajo el comando del rector profesor Froilán Ferrero y en su honor tomó el nombre la escuela de Pocito.

En 1972 se sumaron otras 2 divisiones y con los años fue creciendo porque "fue la única de Pocito" destinada al nivel secundario hasta que se instauró como colegio autónomo hasta que apareció el colegio Santa Bárbara y otras instituciones. Luego en 1992 tomó la órbita provincial.

"Los comienzos fueron complicados en lo edilicio. Funcionamos en 2 aulas prestadas en la Antonino Aberastain pero cuando fue creciendo la matrícula se alquilaron habitaciones de una casa incluso se daba clases en la plaza Aberastain", recordó Sánchez con melancolía.

La escuela en pleno proceso de edificio propio

La "lucha" por tener un edificio fue de muchos años. En 1977, cuando la escuela Antonino ya no tenía espacio para albergar a la matrícula de la Froilán, se trasladaron a la escuela España, ubicada a 2 kilómetros al norte, sobre calle Mendoza. Allí ocuparon algunas aulas pero fue solo por un tiempo. En 1987 se puso la piedra basal del nuevo edificio en un terreno donado por el INTA en calle Furquén y se empezó a construir. En 1990 ya estaba terminada la construcción del colegio Froilán pero aún quedaban detalles finos por finalizar. Cuando aún estaban los pisos de cemento y el patio era de tierra, la comunidad escolar se trasladó ahí con la autorización del Ministerio de Educación.

"Todo esto me despierta el apego y el cariño. Pero también pensar en el colegio es pensar en la fuente de mi formación. Nos inculcó principios muy sólidos, conocimientos que nos permitió estudios universitarios al igual que a mis compañeros de promoción. Muchos ingresaron al mundo del trabajo con buena formación además de los principios morales bastante sólidos", destacó Sánchez quien fue vicerector de la profesora María Antonia Blanes.

El salón actual del colegio

"La cantidad de generaciones de alumnos que vimos pasar fue muy grande, incluso nos seguimos juntando con muchos. Fui preceptor, profesor y hay promociones del 82 y 83 que me recuerdan. Entré a trabajar en el 79 y me siguen ubicando cuando me ven. Se formó un vínculo muy bueno con una población escolar bastante heterogénea, muchos eran de villa Aberastain y otros de zonas rurales, donde todos se ayudaban unos a otros", finalizó.

Antonio Sánchez se jubiló en el 2020, después de haber sido 5 años alumnos y 40 años como docente.

Hoy el establecimiento cuenta con una matricula que supera los mil alumnos y está bajo la dirección como rectora de Roxana Ochi y como vice Graciela Ortega.