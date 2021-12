El peregrinar de los padres sanjuaninos por una escuela para los chicos de 3 y 4 años

jueves, 16 de diciembre de 2021 00:00

Una odisea. Eso es lo que viven muchos padres por estos días para conseguir un lugar en el jardín de infantes para sus hijos. Si bien el cursado del nivel inicial de 3 años es optativo, muchos padres deciden buscar una vacante para de esa forma asegurar el lugar para el día que el niño pase al sistema obligatorio.

El panorama en todas las escuelas que cuentan con nivel inicial de 3 y 4 años es el mismo: padres haciendo largas filas en el exterior. Cada tanto sale algún directivo o administrativo para explicar cómo es el sistema así queda claro.

"Es complicado porque hay poco cupo, como es nueva y la sala de 3 vuela, estamos complicados. Estuve en la escuela Rivadavia desde las 7 a las 11 horas y estoy a la espera. Luego averigué en el jardín Sarmiento y las inscripciones son el viernes recién. Ahora me vine acá", relató Andrea Ávila en la puerta de la escuela ENI Julieta Sarmiento, a Diario La Provincia SJ.

Actualmente las escuelas tienen el sistema de sorteo para quienes se inscriben y no por orden de llegada. La prioridad tienen los niños que cuentan con hermanos en las escuelas o padres trabajando en la institución.

El mismo peregrinar de Andrea lo hizo Victoria González. La joven tiene un hijo de 3 años y también vive la odisea de buscar un colegio para que haga el jardín de infantes. "A las 7 de la mañana fui a la Bavio en Chimbas, ayer fueron las inscripciones y hoy había sólo 2 cupos que van a sorteo. De ahí me fui a la escuela Policía Federal y tampoco había cupo. Luego mi cuñada me avisó que venga para acá porque estaban inscribiendo ahora", explicó.

Si bien su hijo tiene 3 años y no es obligatorio cursar, ella decide enviarlo para asegurarse el lugar para el futuro. "Es mejor para el año que viene porque ya no costaría tanto. Cualquier colegio me viene bien, lo importante es que se vaya adaptando para el siguiente año que es obligatorio", subrayó.

"Mi nene tiene 4 años y el año pasado no lo mandé porque no fue obligatorio. Pero este año ya es obligatorio pero es un lío porque hay que ver si hay vacante, en todas las escuelas van a sorteo y si no sale hay que buscar otras escuelas", relató por su parte Guadalupe Orozco.

La joven buscó en escuelas cerca de su casa pero tampoco encontró cupo. "La mayoría va a sorteo y si bien me conviene en Capital si lo tengo que anotar en otro lado y no me queda otra, lo anotaré", subrayó destacando que estuvo desde las 7 de la mañana y llevaba ya 6 horas en la fila.