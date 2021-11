Pura emoción: alumnos de Taiwán mandaron regalos para chicos de 2 escuelas de San Juan

viernes, 26 de noviembre de 2021 11:32

La puerta del curso se abrió y el profesor ingresó con una enorme caja. Los ojos de los chicos brillaban y en sus rostros se dibujaba una enorme sonrisa. La encomienda de Taiwan que tanto esperaban llegó para completar el trabajo escolar que iniciaron hace un tiempo. En su interior no sólo habían obsequios sino también la calidez de chicos de la misma edad que estudian en Taiwan.

Se trata del trabajo de intercambio y participación que encaró el profesor Manuel Cardozo con alumnos Tecnología de las escuelas Arturo Illia y Provincia de Tucumán y estudiantes de la School Wenfu Red N°401 Zuoying Dist. Kaohsiung de Taiwán, de la mano de la docente Hsiaoyin Chen y Carrice Chang.

Esta semana, los alumnos sanjuaninos recibieron dos encomiendas, una destinada para cada escuela. En estas enormes cajas los chicos del continente asiático habían colocado obsequios de diferentes tamaños con dedicatorias. Todo fue distribuido entre los estudiantes de San Juan que habían participado y la alegría no tardó en reflejarse en sus rostros.

"La aduana argentina está muy estricta, permite enviar lo que sea a cualquier país pero no recibe encomiendas grandes de otros lados. Los chicos de Taiwán habían preparado una caja grande con muchos peluches pero no iba a ser recibida en San Juan. Por eso llegaron 2 peluches, además de útiles escolares, calendarios, cartitas, carpetas, pasaportes, barbijos", explicó el profesor a Diario La Provincia SJ.

Al recibir los regalos, los sanjuaninos se mostraron muy contentos y alegres. No podían creer que lo que empezó como un cumplimiento para la materia Tecnología diera tan hermosos resultados y con posibilidad de que se geste una amistad con chicos en otra parte del planeta Tierra.

"Esto es muy importante para mi. Quise participar en este proyecto porque me gusta mucho el continente asiático. Me llama mucho la atención tener estas cosas porque me gusta explorar más. Todo esto lo voy a guardar en un lugar de mi casa para cuidarlo. Me gustaría en un futuro poder viajar para allá para conocer el continente y hacer amigos fuera de Argentina", contó la alumna Martina Maza (14) quien se llevó de recuerdo una libreta con una cartita escrita en un mapa de Taiwán.

Por su parte, Ana Zárate (13) obtuvo de regalo un oso de peluche con apliques de la cultura asiática. "Para mi significa un regalo muy grande de parte de Taiwán. Lo voy a guardar en un lugar de mi habitación donde guardo los regalos que son importantes para mi y donde tengo otros peluches", explicó.

Guillermo Lucero (13) recibió un regalo muy particular: unas galletas saladas hechas a base de vegetales propias de aquel país. "Son ricas, tiene un sabor distinto al principio y al final. Distinto porque al principio es muy salado y no identificas el sabor bien pero al final se le percibe sabor a vegetales. Me parece que estas galletas son de cebolla de verdeo, por lo menos tiene sabor muy parecido", contó el sanjuanino quien confesó que cuando llegara a su casa iba a compartir las galletas que le quedaron con sus padres, su hermana y abuelos.

Angelina Muñoz (13) recibió de regalo un porta tarjeta con diseño de Snoopy, el famoso perrito Beagle de la tira cómica internacional Peanuts. "Esto significa mucho porque tenemos contacto con personas que no conocemos y quizás algún día podamos conocer. Yo le envié una carta contando todo lo de la provincia y las cosas maravillosas que tenemos. Me pareció lindo contar cómo era San Juan", recordó.

Valentin Riveros (13) recibió una tarjeta con diseños que tenía una carta escrita por una alumna de Taiwan llamada Ginny. "Me gustaría conocerla algún día. No todos los días se puede contactar uno con alguien de otro país o continente y eso es importante. Ella puso su mail y nosotros en las cartas que mandamos también pusimos nuestro mail y redes sociales", explicó.

El proyecto

Este intercambio fue producto del proyecto escolar que se llama Osito de Peluche. Se trata de un proyecto de intercambio entre 2 países, Argentina y Taiwán. La iniciativa se desarrolló en los últimos 2 meses. Los chicos escribieron cartas con ayuda de la profesora de inglés y vino bien para la escritura y lectura en este idioma.

Luego esas cartas las acompañaron con un obsequio, algo autóctono, y se armó una encomienda que se envió por correo a Taiwán. Tardó 20 días en llegar allá y luego los chicos asiáticos respondieron muy contentos.