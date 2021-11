Hicieron dispensers de alcohol, no compraron las camperas de la promo y le regalaron el dinero a sus padres

martes, 23 de noviembre de 2021 15:13

Tenían muchos sueños y expectativas. Sin embargo quedaron truncadas pero no así las ganas de ayudar a sus familias. Un grupo de chicos de la escuela Secundaria Marcelino Guardiola de Rawson se las ingenió para crear dispenser de alcohol en gel para vender y si bien su producción estaba puesta en una gran mayoría, finalmente esto no lo pudieron concretar. Sin embargo juntaron dinero y con lo recaudado le dieron una mano a sus padres con los gastos diarios.

Todo se inició de la mano de la materia Proyecto Tecnológico, del profesor Manuel Cardozo Molina, y con la profesora Jésica Caballero de la materia Investigación Socio-comunitaria. Los chicos de sexto año, del turno tarde, armaron un proyecto para recaudar fondos para comprar la campera de la promoción. A principio de año nació la idea de hacer dispenser pero la cuarentena primero y luego el regreso a las aulas bajo nuevos esquemas hizo que todo quedaron truncado.

"La idea surgió cuando estábamos en clases y nos dejaban el recipiente de alcohol en gel en el curso. Un compañero, Axel Villegas, vio que todos sacaban alcohol uno tras otro del mismo envase y se le ocurrió hacer el dispenser para no tocar todos el mismo recipiente", comenzó contando Franco Tripolone, alumno de la escuela, a Diario La Provincia SJ.

A partir de esto, los estudiantes crearon dispenser de alcohol que se activaba al pisar un pedal y se obtenía directamente el alcohol sobre la palma de la mano. Esto evitaba que las personas tocaran el recipiente para evitar contagios. Con este diseño empezaron a producir en cantidad y gracias a la demanda por encargos. Esto les alimentó la ilusión de juntar dinero para hacer las camperas de promoción para despedir el 2021. Sin embargo el no poder continuar con la rutina escolar que tenían en pandemia llevó a no poder seguir con la iniciativa y no poder seguir recaudando dinero.

"De los 15, sólo 5 pudieron hacer la campera. Los demás, con la plata que nos tocó a cada uno, ayudamos a la casa. En mi caso, no me hice la campera pero ayudé a mi familia", contó con gran orgullo por haber dado una mano a sus padres en un contexto muy difícil que vive el país en materia económica.

En Proyecto Tecnológico, los alumnos de 6to año recibieron la teoría para hacer un proyecto y ellos tuvieron que llevarlo a la práctica. El mismo implicaba identificar la necesidad para dar una solución en su institución. El objeto era solucionar el problema reutilizando material sin comprar nada nuevo, lo que se encuentra en el fondo de una casa, algo innovador, y si ya existe hacer algo parecido pero mejorado.

"Los alumnos se juntaron en la casa de uno de los chicos y ahí empezaron a hacer estos dispenser en mayo. Estuvieron dispuesto a hacer más para vender y comprar la campera de egresados. Al principio tenían muchos compradores pero llegó la cuarentena y se cortó todo. Después los posibles clientes dijeron que no. Fue el boom y se cortó de golpe", lamentó el docente Cardozo.

Los alumnos de sexto año que tuvieron esta iniciativa y que ayudaron a sus padres con lo recaudado son Axel Villegas, Franco Tripolone, Alexis García, Heber Agüero y Agustín.