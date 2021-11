¿Cómo potenciar las clases editando videos sencillos para cada una?

lunes, 22 de noviembre de 2021 13:29

Está comprobado que los videos educativos facilitan la transmisión de contenidos a los estudiantes. Gracias a su formato entretenido, llaman la atención de los alumnos y pueden utilizarse en distintos contextos educativos.

Como docentes, quizás no estamos familiarizados con la edición de video. Ya sea porque no sabemos cómo hacerlos o porque no se nos ocurre qué poner, a veces, dejamos de lado este recurso tan interesante.

Siguiendo estos sencillos pasos aprenderemos a editar videos para llegar a nuestros estudiantes de una manera divertida. Además, veremos que no es necesario tener un gran conocimiento para poder generar nuestro propio contenido audiovisual.

1. Planificar

Es importante planificar el contenido del video teniendo en cuenta a nuestros alumnos y nuestras clases. Debemos transmitir uno o dos conceptos centrales que se enmarquen en nuestra planificación anual y evitar llenarlo de información.

Hay que tener en cuenta que, si el video es muy extenso, los más chicos pueden comenzar a perder la atención. Es preferible realizar varios videos cortos, con contenidos breves, para hacer nuestra clase más dinámica.

2. Elegir un buen formato

Hay muchas opciones de formato para elegir. Una posibilidad es mostrar un fragmento de un documental relacionado con el contenido que queremos enseñar o también podemos grabar la pantalla de nuestra computadora para hacer un tutorial.

Asimismo, podemos pensar en intercalar diapositivas con textos o con dibujos animados. Es importante pensar en el contenido que queremos dar y en las edades de nuestros estudiantes para elegir el mejor formato.

3. Considerar el potencial comunicativo

Debemos pensar tanto en el audio como en las imágenes de nuestra producción. Si queremos transmitir la información de manera clara, lo mejor es crear un guión que nos ayude a organizar las ideas.

También, es importante que audio e imagen coincidan y se vean bien. Para esto, es esencial utilizar un editor de video de buena calidad. Es importante que sea una herramienta que podamos manejar cómodamente para poder crear el mejor producto.

4. Utilizar información de varias fuentes

Al diseñar nuestros videos podemos utilizar información de distintas fuentes, así como generarla nosotros mismos. En el caso de que utilicemos fuentes externas, debemos mencionarlas.

También, podemos intercalar infografías para una mejor comprensión o imágenes que ilustren el contenido que queremos transmitir. Incluso, podemos grabar nuestra propia voz para incluir en la explicación.

5. Pensar en los momentos posteriores

Una vez que hemos mostrado el video a nuestros alumnos, debemos pensar cómo seguir. Es importante que el video sea un soporte para el trabajo en el aula, pero que no quede únicamente limitado a eso.

Podemos pensar en generar momentos de debate acerca de lo que vimos, alguna guía de preguntas o distintas actividades. Incluso, podemos pedirle a los estudiantes que realicen sus propios videos.

Incorporar nuevas herramientas hará que los estudiantes se sientan más compenetrados a la hora de aprender. Sumar videos a la hora de enseñar nos resultará cómodo y sencillo a partir de esta breve guía.