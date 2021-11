Alumnos de la Boero compiten a nivel nacional y movilizan a los sanjuaninos

domingo, 21 de noviembre de 2021 14:15

Estudiantes del último año de la EPET N°1 Ingeniero Rogelio Boero están participando a nivel nacional del Desafío ECO YPF. Se trata de una competencia que reúne a alumnos de todo el país con la misión de construir autos eléctricos de emisión cero y que dentro de dos semanas se probarán en el Autódromo de Buenos Aires. Con un simple "me gusta" en la publicación de Facebook podés ayudarlos a sumar puntos.

"La escuela está participando desde el primer momento. El prototipo está diseñado y fabricado exclusivamente por alumnos de la escuela. Está provisto de materiales normalizados a través de la CDA que fiscaliza la competencia. Todo lo que es motores, baterías, variadores, ruedas, frenos a disco y las masas, son provistas por ellos. Lo que es libre es el diseño, la fabricación y la forma que uno le queda dar", explicó a Diario La Provincia SJ el profesor Gustavo Elizondo, jefe de la sección de automotores de la escuela.

Otra de las particularidades de la competencia es que no gana el primero que llega a la meta. "Todo se basa en la resistencia, gana el auto que más tiempo dure con las cargas de la batería. Hay que manejarlo mucho más con la cabeza e ir controlando la descarga de las baterías durante el circuito para que duren lo más posible", agregó.

No es la primera vez que se realiza este evento, pero desde el primer momento, la Boero dijo presente. "Este prototipo se fabricó y se estrenó en el 2019, en donde tuvimos una muy buena participación ya que terminamos en el puesto 22 entre 125 escuelas. Además, hay instituciones de Buenos Aires y de Córdoba que tienen un apoyo económico muy importante de fundaciones y empresas por lo que manejan otros números. A nosotros nos provee la plata la asociación de padres por lo que tenemos un presupuesto muy diverso con respecto a otras escuelas y aún así tuvimos una muy buena participación", detalló el profesor.

La pandemia también obligó a modificar esta experiencia. "En el 2020 la competencia siguió vía online con capacitaciones de parte del INET y de YPF, pero obviamente no se podía competir por lo que se pasó para abril de este año, pero cuando se acercó la fecha el panorama sanitario estaba complicado en Buenos Aires así que decidieron suspenderla y ya unificaron la fecha del 2020 y del 2021 en este 4 y 5 de diciembre".

Cómo suman puntos

El equipo de alumnos está conformado por Matías Tejada, Paula Arranz y Gonzalo Luna, quienes serán pilotos y Matías Romero, Santiago Putelli y Valentín Noguera quienes se desempeñan como jefes de equipo y mecánicos. "La consigna es que los docentes van y acompañan pero no tienen participación en la competencia para que la comunicación y el trabajo en equipo sea entre los alumnos. El domingo hay un sprint femenino, es decir que los 90 autos son pilotados por mujeres, alumnas de cada una de las escuelas. La ganadora suma 60 puntos para la clasificación final".

Por otra parte, los sanjuaninos pueden ayudarlos a sumar más puntos con un "like" en Facebook. "Estamos teniendo mucho apoyo y hemos logrado sacar una ventaja. Solo necesitamos que la gente le de "me gusta" a la publicación de nuestro equipo, el 31 en la fanpage de Desafío Eco [hacer click acá para abrir directamente el posteo al que hay que dar like]. La escuela que más manitos arriba obtenga, va a avanzar cinco puestos en la clasificación por lo que es muy importante", agregó el docente.

Si bien lo importante es competir, hay un premio para la institución que logre el primer puesto en el clasificador general. "La escuela ganadora obtiene una beca para participar el siguiente años que está alrededor de los $140 mil que les permitirá pulir el auto, el viaje ida y vuelta, la estadía y la comida para todo el grupo en Buenos Aires. En el 2019 ganó una escuela de Jujuy y ellos viajaron a una carrera en Inglaterra en donde estuvieron dando vueltas en la pista mostrando la fórmula E, previo a los autos profesionales. Igualmente, para nuestros alumnos el viajar hasta Buenos Aires y competir ya es un desafío muy grande. De los seis que viajan, cinco no conocen la provincia", sentenció Elizondo.